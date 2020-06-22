Задержанных на пикетах беларусов решили бесплатно учить в бизнес-школах

Источник материала: KYKY

Директор по развитию международной группы компаний Apply Logistic Group Дмитрий Черноморец предложил беларусам, на фоне выборов пострадавшим от «реализации прав человека», пройти обучение, за которое не придется платить от слова «совсем». Об этом Дмитрий написал в своем фейсбуке.

«У меня появилась такая идея – всем репрессированным гражданам, то есть тем, кто потерял работу или попал в СИЗО, а также стал жертвой насилия, защищая свою гражданскую позицию, отказался выполнять антигражданские приказы – предоставить возможность бесплатного обучения на любой из программ бизнес-школ: Humathèq и Apply Logistic Group, независимо от стоимости и продолжительности выбранной программы.

Наши выпускники не имеют проблем с трудоустройством», – сказал Черноморец.

Humathèq – школа, созданная для того, чтобы делиться с продукт-менеджерами и разработчиками всем, что нужно для самостоятельного создания и запуска сильных продуктов. «Наши выпускники уносят с собой продуктовое мышление, технологии создания продуктов и готовые продукты, которые разработали в ходе обучения», – говорится на сайте Humathèq.

Apply Logistic Business School – международная школа логистики. На ее сайте указано : «На сегодняшний день в нашем портфеле более 25 программ обучения, включая бизнес-семинары и тренинги, модульные курсы и дипломные программы».

Обложка: «Свобода».