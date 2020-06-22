ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задержанных на пикетах беларусов решили бесплатно учить в бизнес-школах

22.06.2020 11:50 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Директор по развитию международной группы компаний Apply Logistic Group Дмитрий Черноморец предложил беларусам, на фоне выборов пострадавшим от «реализации прав человека», пройти обучение, за которое не придется платить от слова «совсем». Об этом Дмитрий написал в своем фейсбуке.

«У меня появилась такая идея – всем репрессированным гражданам, то есть тем, кто потерял работу или попал в СИЗО, а также стал жертвой насилия, защищая свою гражданскую позицию, отказался выполнять антигражданские приказы – предоставить возможность бесплатного обучения на любой из программ бизнес-школ: Humathèq и Apply Logistic Group, независимо от стоимости и продолжительности выбранной программы.

Наши выпускники не имеют проблем с трудоустройством», – сказал Черноморец.

Humathèq – школа, созданная для того, чтобы делиться с продукт-менеджерами и разработчиками всем, что нужно для самостоятельного создания и запуска сильных продуктов. «Наши выпускники уносят с собой продуктовое мышление, технологии создания продуктов и готовые продукты, которые разработали в ходе обучения», – говорится на сайте Humathèq.

Apply Logistic Business School – международная школа логистики. На ее сайте указано: «На сегодняшний день в нашем портфеле более 25 программ обучения, включая бизнес-семинары и тренинги, модульные курсы и дипломные программы».

Обложка: «Свобода».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор по развитию международной группы компаний Apply Logistic Group Дмитрий Черноморец предложил беларусам, на фоне выборов пострадавшим от «реализации прав...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М5 под Гомелем Hyundai насмерть сбил велосипедиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика