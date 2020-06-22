В Бресте за ночь выпало больше декадной нормы осадков

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте минувшей ночью выпало больше декадной нормы осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ "Брестоблгидромет" Светлана Жогальская.





В областном центре за сутки зафиксировано полторы декадных нормы осадков - около 35 мм. В частности, сильный ливень накрыл город 21 июня около девяти вечера. За несколько часов выпало примерно 27 мм осадков. Не везде ливневые канализации справлялись с потоками воды, некоторые улицы оказались подтопленными. Местами было затруднено движение транспорта.

Из-за сильной грозы и ливня в Бресте случилось подтопление центральных улиц города.