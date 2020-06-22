Республиканская акция «Звон скорби» в Могилёве

Источник материала: Радзiма





Великая Победа одержана благодаря стойкости и единству всех советских людей, но досталась ценой огромных жертв. Такое мнение высказал сегодня во время акции «Звон скорби» на Буйничском поле председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, сообщает mogilev-region.gov.by .

«Эта страшная война коснулась каждой белорусской семьи, — подчеркнул глава региона. – Поэтому 22 июня – день нашей общенациональной скорби. Сегодня мы вспоминаем всех, кто, отдав свою жизнь во имя мира, выполнил долг по защите родины, погибших, замученных в фашистской неволе, умерших у тылу от голода и лишений. Никто не забыт, ничто не забыто».







79 лет назад стальные фразы Юрия Левитана, известившие о начале войны, разделили жизни миллионов советских граждан на «до» и «после». Для многих, кто впоследствии не вернулся с фронта, был замучен в концлагерях и тюрьмах, занесен в списки пропавших без вести, они оказались началом пути в бессмертие.

Стал бессмертным и подвиг защитников Могилева, которые летом 1941 года более чем на три недели сковали превосходящие силы врага, отметил Леонид Заяц. Среди них были не только солдаты регулярных частей Красной Армии, но и бойцы народного ополчения, простые мирные жители. Именно они строили двадцатикилометровый вал, окруживший город. Благодаря ему защитники Днепровского рубежа смогли самоотверженно держать оборону 23 дня и ночи, что дало возможность выиграть время для мобилизации сил на отпор врагу. Только в течение одних суток на Буйничском поле наши войска уничтожили 39 единиц вражеской техники, 350 фашистов. Под впечатлением от пережитого военный корреспондент Константин Симонов написал: «В этом бою я увидел победу мая 1945».







Глава региона выразил благодарность всем, кто посчитал важным и нужным ранним утром прийти на святое место, чтобы поклониться памяти жертв страшной трагедии. «Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Уверен, что белорусский народ сохранит мир и покой на своей родной земле», — сказал он.

В свою очередь первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк обратил внимание: мирное небо над головой – подарок, полученный ценой невероятных человеческих жертв, мужества и героизма. «И эта акция, которая ежегодно в 4 часа утра проводится на святом месте, — послание всем городам Синеокой и миру о том, что Могилевщина — помнит, Беларусь – помнит», — констатировал он.

Сегодня, по словам Дмитрия Воронюка, на молодежи лежит серьезная ответственность в деле сохранения памяти об истории, ее героях. «Но я знаю, что наши ветераны воспитали достойных сынов, внуков и правнуков, и мы сохраним эту память, как и независимость нашей родной Беларуси», — подчеркнул молодежный лидер.







Символично, что именно 22 июня на Буйничском поле начнется экспедиция по поиску останков советских солдат, погибших во время обороны Могилева в 1941 году. В ней примут участие представители клуба «Виккру» и 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны. «Несмотря на то, что война давно закончилась, многие погибшие в окрестностях Буйнич и Тишовки солдаты и командиры все еще лежат в окопах и воронках, — рассказал командир поисковой группы клуба «Виккру» Антон Прокопнев. — Надеемся, список тех, кто достоин вечной памяти и уважения, вскоре пополнится новыми именами».

Традиционная акция «Звон скорби» состоялась сегодня в 4 часа утра на территории мемориального комплекса «Буйничское поле». Началось мероприятие с возложения цветов к каплице, митинга-реквиема, в котором приняли участие около 300 человек — представители исполнительной власти, общественных объединений, трудовых коллективов, актив БРСМ, учащиеся и студенты. Они почтили минутой молчания память погибших на полях сражений солдат, замученных в неволе узников фашистских концлагерей, стариков, женщин и детей, навсегда оставшихся в военном лихолетье немецкой оккупации.

Во время акции была организована работа полевой кухни, где угощали горячим чаем.