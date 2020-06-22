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Басков раскритиковал некоторых белорусских спортсменов за то, что они поливают грязью государство
22.06.2020 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков написал открытое письмо в адрес спортивной общественности.
По его словам, в то время, когда учителя и врачи, не являясь представителями самых высокооплачиваемых профессий, трудятся на местах, не отвлекаясь на болтовню в соцсетях, некоторые представители спортивной элиты позволяют себе критические высказывания в адрес государства, которое их воспитало и позволило оставаться в спорте, ни в чем не нуждаясь.
Дмитрий Басков считает, что если бы не государственная поддержка — почти никто из белорусских спортсменов не построил бы профессиональной карьеры.
Напомним, днями ранее ряд белорусских спортсменов раскритиковали действия властей за задержания людей, которые вышли на акцию солидарности. Cреди них были боксер Кирилл Релих и баскетболист Никита Мещеряков.
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков написал открытое письмо в адрес спортивной общественности.
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