Басков раскритиковал некоторых белорусских спортсменов за то, что они поливают грязью государство

Источник материала: Ежедневник

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков написал открытое письмо в адрес спортивной общественности.



«В непростой период, когда государство подвергается критике отовсюду и по любому поводу, мне особенно обидно читать комментарии спортсменов, для которых государство сделало действительно многое», - написал он.

По его словам, в то время, когда учителя и врачи, не являясь представителями самых высокооплачиваемых профессий, трудятся на местах, не отвлекаясь на болтовню в соцсетях, некоторые представители спортивной элиты позволяют себе критические высказывания в адрес государства, которое их воспитало и позволило оставаться в спорте, ни в чем не нуждаясь.

Дмитрий Басков считает, что если бы не государственная поддержка — почти никто из белорусских спортсменов не построил бы профессиональной карьеры.



​«Давайте будем честны перед собой: если бы не Президент и условия, которые созданы, вряд ли мы имели столько спортивных школ, стадионов, ледовых арен по всей стране, а как результат — белорусский флаг на стольких мировых пьедесталах», - написал Басков.



​​«Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно. Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры. Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это ни что иное, как подлость», - отметил он.

Напомним, днями ранее ряд белорусских спортсменов раскритиковали действия властей за задержания людей, которые вышли на акцию солидарности. Cреди них были боксер Кирилл Релих и баскетболист Никита Мещеряков.