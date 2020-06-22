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Басков раскритиковал некоторых белорусских спортсменов за то, что они поливают грязью государство

22.06.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков написал открытое письмо в адрес спортивной общественности.


«В непростой период, когда государство подвергается критике отовсюду и по любому поводу, мне особенно обидно читать комментарии спортсменов, для которых государство сделало действительно многое», - написал он.

По его словам, в то время, когда учителя и врачи, не являясь представителями самых высокооплачиваемых профессий, трудятся на местах, не отвлекаясь на болтовню в соцсетях, некоторые представители спортивной элиты позволяют себе критические высказывания в адрес государства, которое их воспитало и позволило оставаться в спорте, ни в чем не нуждаясь.

Дмитрий Басков считает,  что если бы не государственная поддержка — почти никто из белорусских спортсменов не построил бы профессиональной карьеры.

​«Давайте будем честны перед собой: если бы не Президент и условия, которые созданы, вряд ли мы имели столько спортивных школ, стадионов, ледовых арен по всей стране, а как результат — белорусский флаг на стольких мировых пьедесталах»,  - написал Басков.

​​«Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно. Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры. Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это ни что иное, как подлость», - отметил он.

Напомним, днями ранее ряд белорусских спортсменов раскритиковали действия властей за задержания людей, которые вышли на акцию солидарности. Cреди них были боксер Кирилл Релих и баскетболист Никита Мещеряков.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков написал открытое письмо в адрес спортивной общественности.
 
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