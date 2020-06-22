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В каких банках выгоднее всего покупать евро и доллары, а в каких - сдавать. Какие курсы валют

22.06.2020 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль укрепился ко всем трем валютам на последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже на минувшей неделе. Сегодня в начале торгов доллар немного укрепился. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня в начале торгов доллар чуть вырос — на 0,02% (до 2,3763 рубля). Курсы евро и российского рубля снизились. Данные на 11.13.

Выше всего курс доллара сейчас в БПС-Сбербанке и Белгазпромбанке — 2,415 рубля, ниже всего — в Альфа-Банке (2,379 рубля).

Выгоднее всего курс покупки банком американской валюты — 2,378 рубля (Абсолютбанк и Технобанк).

Выше всего курс продажи банком евро сейчас в Белгазпромбанке — 2,72 рубля, а ниже всего — 2,665 рубля (Абсолютбанк, Альфа-Банк, БСБ Банк, Paritetbank).

Покупать в банке евро выгоднее всего в Технобанке, Абсолютбанке, Белгазпромбанке и Франсабанке — 2,66 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль укрепился ко всем трем валютам на последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже на минувшей неделе. Сегодня в начале торгов доллар...
 
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