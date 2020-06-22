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Молодой врач из горецкой больницы: «Работы прибавилось, ритм выматывает»

22.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

«Достойный продолжатель династии». Так о враче общей практики Горецкой ЦРБ Антоне Матейкине отзываются пациенты старшего возраста. Ведь они помнят, как добросовестно трудился главврачом его дедушка Михаил Берестов, и примечают его черты в молодом специалисте.

 

Молодой врач из горецкой больницы: «Работы прибавилось, ритм выматывает»

В августе будет ровно год, как Антон Матейкин принимает пациентов в поликлинике в родном городе. Он шел к этому более 10 лет. Гимназист еще в 9 классе принял решение стать медиком, продолжил обучение в классе с химико-биологическим профилем. Тогда родные поддержали желание парня. Особо радовался дедушка Миша, которому грело душу, что внук пойдет по его стопам. Антон успешно сдал тестирование и стал студентом Витебского медуниверситета. Фото — Михаил Левцов

 

— В начале учебы, когда шла теоретическая часть, было не то что не интересно, а скорее трудно. Приходилось много информации запоминать. Одна анатомия чего стоила, — вспоминает Антон. — Но я усердно штудировал базовую подготовку, добросовестно все учил. Ведь получение фундаментальных знаний в медицине, как и в другой профессии, — это первая ступенька к профессионализму. На старших курсах стали наблюдать пациентов. Уже тогда твердо убедился в том, что медицина — это мое призвание.

После учебы перед Антоном Матейкиным выбор, куда распределиться, остро не стоял. Решение было одно — домой в Горки, в местную райбольницу. За врачом сразу закрепили район железнодорожного вокзала. Сейчас в силу определенных обстоятельств добавились участок ул. Строителей и Калининский. Их пациентов врач принимает посменно с коллегами Екатериной Шупрановой и Татьяной Атрошенко.

По словам собеседника, коллектив ЦРБ принял хорошо. Все поддерживают. Опытные коллеги всегда дают советы. А в случае острой необходимости собирается консилиум, во внимание принимаются мнения как аксакалов медицины, так и молодых специалистов. Ведь главная цель у них одна — поставить правильный диагноз, назначить нужные лекарства и вылечить человека.

Мне нравится работать. Когда видишь результат труда, что помощь пациенту оказана действенная, это приносит удовольствие, — признается Антон. — В круговороте приемов, оформления многочисленной документации и о самообразовании не забываю. Медицина не стоит на месте, поэтому и врач регулярно должен совершенствоваться.

Сейчас непростое время. Эпидемио­логическая ситуация диктует свои правила. Работы прибавилось. Конечно, интенсивный ритм изо дня в день выматывает. Плюс ко всему добавляют определенный дискомфорт защитные костюмы, в жаркую погоду особо чувствуется физическая усталость. Всем медикам нелегко, но мы стараемся, делаем все, что в наших силах и даже больше, — заверяет врач.

Молодой доктор поделился и личным. Он с нетерпением ждет прихода в ЦРБ молодых специалистов. Ведь в августе должна приступить к обязанностям лорврача его жена Александра, которая заканчивает интернатуру в Могилеве. Мечтает пойти в медвуз и младший брат Антона, Никита Ковалевский. Сейчас парень усердно готовится к централизованному тестированию.

— Тем, кто собирается связать свою жизнь с медициной, нужно взвешенно принимать решение, опираясь больше на свои ощущения, — советует Антон. — Из личного опыта могу отметить, что некоторые ребята еще во время учебы разочаровались в своем выборе, говорили, что его им навязали родители. А кто-то и вовсе забирал документы. Поэтому желание стать врачом должно идти от сердца, от личного устремления.

Молодой врач за небольшой период работы в райбольнице показал себя с положительной стороны, поэтому в преддверии профессионального праздника Антон Матейкин заслуженно удостоен награды — Благодарственного письма Горецкого райисполкома.

 

Валерия Дроздовская


 
Теги: Могилев
 
 
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  «Достойный продолжатель династии». Так о враче общей практики Горецкой ЦРБ Антоне Матейкине отзываются пациенты старшего возраста. Ведь они помнят, как...
 
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