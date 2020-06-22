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«Белшина» не смогла отобрать очки у БАТЭ
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу завершился 14-й тур. «Белшина» не смогла отобрать очки у лидера – БАТЭ.
БАТЭ одержал победу со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Игоря Стасевича и Павла Нехайчика. Благодаря победе, БАТЭ оторвался от преследователей в турнирной таблице.
А футболисты «Витебска» минимально обыграли «Минск» – 1:0. Отличился Ион Николаеску. «Шахтёр» и брестский «Рух» сыграли вничью – 1:1. Голы провели Абдулайе Диалло и Виталий Лисакович.
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В чемпионате Беларуси по футболу завершился 14-й тур. «Белшина» не смогла отобрать очки у лидера – БАТЭ. БАТЭ одержал победу со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Игоря...
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