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«Белшина» не смогла отобрать очки у БАТЭ

22.06.2020 12:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белшина» не смогла отобрать очки у БАТЭ

В чемпионате Беларуси по футболу завершился 14-й тур. «Белшина» не смогла отобрать очки у лидера – БАТЭ.

БАТЭ одержал победу со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Игоря Стасевича и Павла Нехайчика. Благодаря победе, БАТЭ оторвался от преследователей в турнирной таблице.

А футболисты «Витебска» минимально обыграли «Минск» – 1:0. Отличился Ион Николаеску. «Шахтёр» и брестский «Рух» сыграли вничью – 1:1. Голы провели Абдулайе Диалло и Виталий Лисакович. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу завершился 14-й тур. «Белшина» не смогла отобрать очки у лидера – БАТЭ. БАТЭ одержал победу со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Игоря...
 
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