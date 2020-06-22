В детсаду «Сказка» провели День здоровья – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

День здоровья «Лето в гости к нам пришло и здоровье принесло» провели в горецких яслях-саду «Сказка» для воспитанников средней группы.





В гости к детям пришла Баба Яга — вместе с ребятами она выполняла гимнастику и отгадывала загадки о полезных продуктах. Затем на площадке появился персонаж Лето: детсадовцы станцевали для него и получили карты для дальнейшего путешествия.





На разных станциях веселого путешествия ребята убирали мусор, рисовали картины, наблюдали за экологическими объектами, играли в баскетбол, прыгали на батуте и многое другое.





Много сюрпризов ждало детей в мини-аквапраке — бассейн с рыбками, сверкающие мячики и увлекательный конкурс «Волшебная губка».





В завершение праздника малыши получили подарки от Лета — волшебных жителей морских глубин.





Заведующая Валентина Ждановская