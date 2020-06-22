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В детсаду «Сказка» провели День здоровья – Фото

22.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

День здоровья «Лето в гости к нам пришло и здоровье принесло» провели в горецких яслях-саду «Сказка» для воспитанников средней группы.

 

В детсаду «Сказка» провели День здоровья – Фото

 

В гости к детям пришла Баба Яга — вместе с ребятами она выполняла гимнастику и отгадывала загадки о полезных продуктах. Затем на площадке появился персонаж Лето: детсадовцы станцевали для него и получили карты для дальнейшего путешествия.

 

В детсаду «Сказка» провели День здоровья – Фото

 

На разных станциях веселого путешествия ребята убирали мусор, рисовали картины, наблюдали за экологическими объектами, играли в баскетбол, прыгали на батуте и многое другое.

 

В детсаду «Сказка» провели День здоровья – Фото

 

Много сюрпризов ждало детей в мини-аквапраке — бассейн с рыбками, сверкающие мячики и увлекательный конкурс «Волшебная губка».

 

В детсаду «Сказка» провели День здоровья – Фото

 

В завершение праздника малыши получили подарки от Лета — волшебных жителей морских глубин.

 

В детсаду «Сказка» провели День здоровья – Фото

 

Заведующая Валентина Ждановская


 
 
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  День здоровья «Лето в гости к нам пришло и здоровье принесло» провели в горецких яслях-саду «Сказка» для воспитанников средней группы.     В гости к детям пришла...
 
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