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В детсаду «Сказка» провели День здоровья – Фото
22.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
День здоровья «Лето в гости к нам пришло и здоровье принесло» провели в горецких яслях-саду «Сказка» для воспитанников средней группы.
В гости к детям пришла Баба Яга — вместе с ребятами она выполняла гимнастику и отгадывала загадки о полезных продуктах. Затем на площадке появился персонаж Лето: детсадовцы станцевали для него и получили карты для дальнейшего путешествия.
На разных станциях веселого путешествия ребята убирали мусор, рисовали картины, наблюдали за экологическими объектами, играли в баскетбол, прыгали на батуте и многое другое.
Много сюрпризов ждало детей в мини-аквапраке — бассейн с рыбками, сверкающие мячики и увлекательный конкурс «Волшебная губка».
В завершение праздника малыши получили подарки от Лета — волшебных жителей морских глубин.
Заведующая Валентина Ждановская
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День здоровья «Лето в гости к нам пришло и здоровье принесло» провели в горецких яслях-саду «Сказка» для воспитанников средней группы. В гости к детям пришла...
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