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Финиш за лентой шоссе

22.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшест-вия, в которых погибли 26 человек, 188 получили травмы и увечья. 146 аварий произошли по вине водителей. Их неумение сориентироваться в сложной ситуации, а зачастую беспечность и недисциплинированность, агрессивная манера вождения ведут к трагедиям на дороге.
Самым распространенным нарушением ПДД является нарушение скоростного режима. 9 апреля, около 10 часов утра, в деревне Быстрик Могилевского района 36-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» на опасном повороте не справился с управлением – иномарка съехала в кювет, врезалась в водопропускную трубу и световую опору, затем несколько раз перевернулась. Водителя и его 57-летнего пассажира выбросило из автомобиля. Водитель погиб на месте, а пассажир 26 апреля умер в больнице.
24 апреля, в 2 часа ночи, в Могилеве 29-летний житель областного центра, двигаясь на автомобиле «Мерседес-Бенц» по улице Первомайской, потерял контроль над управлением. Автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение и световую опору. От удара «Мерседес» разорвало на две части, а водителя и пассажира выбросило из транспортного средства. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, а его 32-летняя пассажирка с серьезными травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Врачи около месяца боролись за жизнь женщины, но спасти ее так и не удалось.
17 мая, около двенадцати часов ночи, в Могилеве 24-летний водитель не справился с управлением своего автомобиля «Ниссан Мурано», который выехал за пределы проезжей части и врезался в световую опору. Водитель и его пассажир с серьезными травмами оказались в больнице.
Данные аварии объединяет одна причина – превышение безопасной скорости движения.
Выбор скорости зависит:
— от условий видимости. С увеличением скорости поле зрения водителя сужается, водитель видит только узкую полосу асфальта перед машиной. Вне поля зрения остаются знаки, светофоры, люди, машины и край дороги;
— от интенсивности движения. Наиболее безопасно двигаться со средней скоростью транспортного потока;
— от состояния проезжей части (скользкий, мокрый асфальт). Грязь и дождь образуют на дороге скользкую пленку;
— от технического состояния транспортного средства. Не следует ехать на пределе возможностей вашего автомобиля;
— от расстояния видимости. Если остановочный путь автомобиля превышает расстояние видимости, скорость необходимо снизить.
Следует различить два вида нарушений, связанных со скоростью:
— когда водитель превышает дозволенную в данном месте скорость, т.е. просто не выполняет предписания ПДД и дорожных знаков;
— когда в допустимом диапазоне скоростей выбирается скорость большая, чем та, которая диктуется дорожной ситуацией. В данном случае, Гос-автоинспекция водителей «наказать», конечно, не может, но они, попадая из-за таких нарушений в аварии, сами себя наказывают.
Госавтоинспекция напоминает, что за превышение скорости от 20 до 30 км/ч штраф составит от 1 до 3 базовых величин, за превышение более чем на 30 км/ч – от 3 до 10 базовых. За повторное в течение года превышение скорости водители вообще могут лишиться права управления транспортным средством на срок до одного года.
Многие водители не желают учиться на чужих ошибках, и каждые сутки находится достаточное количество любителей высоких скоростей, которые рискуют пополнить сводку ДТП. Отправляясь в дорогу, необходимо помнить одну простую истину: всегда успевает тот, кто никуда не спешит!
Отделения ГАИ РОВД.

 
Теги: Могилев
 
 
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За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшест-вия, в которых погибли 26 человек, 188 получили травмы и увечья. 146
 
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