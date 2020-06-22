Долги белорусских предприятий уже превысили размер экономики страны









banki24.by . Власти дали информацию о суммарных долгах крупных и средних компаний Беларуси. Счет обязательствам предприятий пошел на сотни миллиардов, пишут





По официальным данным суммарные обязательства главных предприятий страны на 1 мая достигли 144,7 млрд BYN. Рост с начала 2020 года составил 8,9%.





Для сравнения: ВВП Беларуси за 2019 год сложился на сумму 132 млрд BYN, а ВВП за 2020 год по прогнозу Минэкономики должен составить 143,5 млрд BYN. То есть уже сейчас долги крупных и средних предприятий больше размера всей экономики.





Суммарная задолженность — это сумма долгов по кредиторке и по кредитам и займам. Кредиторка на 1 мая составила 55,6 млрд BYN (+2% с начала года), обязательства по кредитам и займам — 89,1 млрд BYN (+13,7%).





Очевидно, что драйвером роста обязательств в 2020 году являются кредиты и займы. Проблема долгов крупнейших компаний не только в том, что они ужасно велики, но и в том, что часть долга номинирована в валюте.





Это значит, что каждая девальвация белорусского рубля заканчивается для предприятий значительным ростом долга.





Если компания не имеет валютной выручки, то это парализует ее нормальную работу и предприятию требуется либо вливание господдержки, либо прощение долгов. В марте 2020-го «зайчик» опять обесценился, что привело к утяжелению долгового бремени для реального сектора.









Наибольший объем долгов накопили предприятия Минска — 40,36 млрд BYN (+9,8% по сравнению с 1 января). В областях положение с долгами было таким: Брестская — 9,04 млрд BYN (+6,3%), Витебская — 12,40 млрд BYN (+2,1%), Гомельская — 23,52 млрд BYN (+8,4%), Гродненская — 23,21 млрд BYN (+11,1%), Минская — 23,29 млрд BYN (+13%), Могилевская — 12,86 млрд BYN (+5%).





Почти половину долгов экономики собрала промышленность — 69,96 млрд BYN (+7,5%). Также крупными должники были сельское хозяйство — 14,63 млрд BYN (+3,4%), строительство — 18,23 млрд BYN (+13,8%), торговля — 17,38 млрд BYN (+6,8%).





Среди отраслей промышленности лидерами по величине долгов выступили пищепром (12,42 млрд BYN), деревообработка и бумажники (9,38 млрд BYN), машиностроение (7,53 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (6,88 млрд BYN), металлурги (5,84 млрд BYN) и энергетики (5,26 млрд BYN).





Проблемные долги крупных и средних предприятий на 1 мая составили 11,16 млрд BYN. Из этих обязательств на долю просроченной кредиторки выпало 8,25 млрд BYN, «плохих» кредитов и займов — 2,90 млрд BYN.





Около 5,37 млрд BYN проблемных долгов накопила промышленность, 3,12 млрд BYN — сельское хозяйство, 847,5 млн BYN — строительство, 984,3 млн BYN — торговля. В промышленности первое место по проблемным долгам занял пищепром — 1,488 млрд BYN.