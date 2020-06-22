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Помню об отце

22.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Помню об отце

75 лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной войне, нелегкой ценой досталась она. И мою семью затронула война. Мой отец, Константин Кондратьевич Гордеев, – участник Великой Отечественной войны. Он участвовал во многих сражениях, дошел до Берлина, где расписался на рейхстаге, награжден многими орденами и медалями. Мы все его очень и очень любили. Мне и внукам он рассказал такой случай. Когда на реке Проня, где девять месяцев стоял фронт, завязался бой с фашистами, то друг отца накрыл его своим телом. Друг погиб, а отец остался жив.
После войны отец 45 лет трудился в колхозе имени Ильича Чериковского района. Семья жила в деревне Охорь. Отец работал на гусеничном тракторе ДТ-54. Во время посевных занимал в районе первые места. Ему поручалось открывать день весны. Мы, дети и жена, гордились им. Чернобыльская трагедия лишила отца малой родины. И мы, дети, забрали его к себе. Он жил у нас 10 лет пос­ле смерти матери. Мама умерла в 58 лет. Отец прожил 74 года.
Я преклоняюсь перед своими родителями. Они работали очень тяжело, не жалея себя. Когда отец приходил с поля, то был полностью черный. Были видны лишь белые зубы. Отец с матерью знали лишь колхозную работу. Трудились много. С малых лет приучили нас к труду. Я и мои два брата, Виталий и Анатолий, старались помогать им, так как работа в колхозе отнимала у них много сил. И я знала, что деньги достаются нелегко.
Отец и мама не берегли свое здоровье. Папа пахал, потом бороновал, затем сеял зерновые. Все это он выполнял на закреп­ленных за ним тракторах ДТ-54 и ДТ-74. Ночью шел сторожить ферму. Работали без выходных. Держали много свиней, корову, телку, быка, овец, гусей, кур, уток. Мои родители хотели, чтобы лучше жилось нам, детям. И за это мы им благодарны. И память о них хранится в нашей семье. А своим отцом я и мои близкие гордимся.
Лариса Пролыгина,
дочь.
Фото В. Бысова.

 
 
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75 лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной войне, нелегкой ценой досталась она. И мою семью затронула война. Мой
 
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