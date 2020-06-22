Под Логойском пассажир VW помешал девушке управлять авто: два человека погибли, три пострадали

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли, еще три получили травмы в аварии, которая произошла вечером 21 июня в Логойском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации ГАИ, на трассе М3 Минск — Витебск один из пассажиров Volkswagen Polo помешал 24-летней девушке управлять автомобилем, в результате чего машину занесло, и она перевернулась.

От полученных травм 23-летний и 62-летний пассажиры легковушки умерли на месте происшествия. Водитель, а также 40-летний и 10-летний пассажиры с телесными повреждениями доставлены в больницу. Выяснилось, что ребенок перевозился на заднем сиденье авто на руках у одного из пассажиров.