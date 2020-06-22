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«Прямая линия»
22.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Главное управление юстиции облисполкома 23 июня 2020 года, с 9.00 до 11.00, проводит «прямую телефонную линию» по вопросу «Качество и доступность административных процедур на наличие коррупционных рисков и барьеров». Номер телефона: 28 73 09.
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Главное управление юстиции облисполкома 23 июня 2020 года, с 9.00 до 11.00, проводит «прямую телефонную линию» по вопросу «Качество и
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