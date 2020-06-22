«Прямая линия»

Источник материала: Кричевская жизнь

Главное управление юстиции облисполкома 23 июня 2020 года, с 9.00 до 11.00, проводит «прямую телефонную линию» по вопросу «Качество и доступность административных процедур на наличие коррупционных рисков и барьеров». Номер телефона: 28 73 09.

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23 июня 2020 г. «прямую телефонную линию» проведет Павел Лео­нидович Мариненко – заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома.

С 14.00 до 16.00, по номеру (8 0222) 22-17-22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.