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Романчук: Беларусь не согласна быть тюрьмой

22.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь достойна лучшей судьбы. Модель Совок/Госплан им явно не подходит.

Романчук: Беларусь не согласна быть тюрьмой
Экономика Беларуси проседает. Пока минус 1,8%, за январь – апрель 2020г. Без остановки предприятий. Без карантина. При интенсивной, необоснованной накачке доходов и инвестиций, пишет в Фейсбуке руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Более чем без 15% экспорта. Ситуация на внешних рынках усложняется. В апреле 2019г. экспорт товаров и услуг был $3331,8 млн., а в апреле 2020г. - $2433,6 млн., минус 27%. С учётом состояния главных рынков сбыта Беларуси, финансового состояния белорусских предприятий, а также резкого ухудшения отношений между Кремлём и А. Лукашенко экспорт товаров в 2020г. сократится с $32,94 млрд. в 2019г. до $22 – 24 млрд., т. е. $8 – 10 млрд.
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По расчётам Нацбанка по итогам I-ого квартала 2020г. ВВП в составил $13445,8 млн. Даже при сохранении темпов первого квартала годовой ВВП в 2020г. будет всего $53,78 млрд. Т. е. почти на 9,5 млрд. меньше, чем в 2019г. (минус 14,9%). И это не самая плохая новость. В 2010г. ВВП Беларуси был $56,91 млрд. Это значит, что в период 2010-2020гг. белорусская модель Совок/Госплан парализовала экономику, заставив её сократиться в долларовом выражении более чем на $3 млрд. или на 5,5%. А ведь А. Лукашенко со своими премьерами, министрами, тысячами начальников Вертикали, десятками контрольных и силовых структур обещали нам рост экономики темпами выше среднемировых. За это время среднегодовые темпы составили ~3% (даже с учётом падения 2020-го года).

Полный и безоговорочный провал. Десять лет в трубу. Десять лет проедания ресурсов. Декада упущенных возможностей. Проблемы не решали, а откладывали. Жили в долг. Наделялись на авось с государственными инвестициями – попали впросак. Приказали «красным директорам» диверсифицировать экономику – они остались там, где были, в далёком прошлом. За две последние пятилетки А. Лукашенко в рамках своей модели ни решил ни одну критически важную для долгосрочного роста и развития задачу:

1) модернизация структуры экономики в соответствие с реальным спросом - неуд
2) повышение производительности труда – неуд
3) ликвидация искажений структуры капитала – неуд
4) реализация принципа верховенства права – неуд
5) создание полноценного института частной собственности и открытой конкуренции
6) создание благоприятного делового/инвестиционного климата – неуд
7) создание стимулирующей, балансирующей рост и развитие налоговой системы – неуд
8) создание конкурентного финансового рынка – неуд
9) создание качественной, стимулирующей регуляторной системы – неуд
10) создание современной пенсионной системы – неуд
11) создание качественной системы здравоохранения – неуд
12) создание динамичного рынка труда – неуд


А. Лукашенко истощился. Теоретически смотреть в будущее сквозь призму советской марксистско-ленинской базы – отстой. Практически рассчитывать на качество государственного и корпоративного управления в стране посредством президента со сверх полномочиями, вне системы сдержек и противовесов - застой.

У первого президента Беларуси нет новых идей, свежих взглядов, динамичных решений и позитивно мотивирующих беларусов решений. Выдохся. Не удивительно. Сам себе более четверти века подбирал токсичное окружение. Консервировал себя в своих советских взглядах. Даёт обещания – не выполняет. Раздаёт приказы – их не выполняют. Крики, угрозы, топанье ногами, кулаками по столу, уже сатирическое жэстачайшэ – и это в эпоху критической важности человеческого капитала – того, который умный, творческий, самостоятельный, свободолюбивый и ответственный.

Пока у первого президента остались кулаки, дубины, оружие и тюрьмы. Но это не инструменты созидания. Это инструменты временного сдерживания, на пути к забвению, особенно если их применять против своего народа.

Беларусь не согласна быть тюрьмой. Беларусь достойна лучшей судьбы. Белорусы выстрадали право людьми зваться. Модель Совок/Госплан им явно не подходит.
 
Теги: Новости
 
 
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Беларусь достойна лучшей судьбы. Модель Совок/Госплан им явно не подходит.
 
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