Романчук: Беларусь не согласна быть тюрьмой

Экономика Беларуси проседает. Пока минус 1,8%, за январь – апрель 2020г. Без остановки предприятий. Без карантина. При интенсивной, необоснованной накачке доходов и инвестиций, пишет в Фейсбуке руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.





Более чем без 15% экспорта. Ситуация на внешних рынках усложняется. В апреле 2019г. экспорт товаров и услуг был $3331,8 млн., а в апреле 2020г. - $2433,6 млн., минус 27%. С учётом состояния главных рынков сбыта Беларуси, финансового состояния белорусских предприятий, а также резкого ухудшения отношений между Кремлём и А. Лукашенко экспорт товаров в 2020г. сократится с $32,94 млрд. в 2019г. до $22 – 24 млрд., т. е. $8 – 10 млрд.

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По расчётам Нацбанка по итогам I-ого квартала 2020г. ВВП в составил $13445,8 млн. Даже при сохранении темпов первого квартала годовой ВВП в 2020г. будет всего $53,78 млрд. Т. е. почти на 9,5 млрд. меньше, чем в 2019г. (минус 14,9%). И это не самая плохая новость . В 2010г. ВВП Беларуси был $56,91 млрд. Это значит, что в период 2010-2020гг. белорусская модель Совок/Госплан парализовала экономику, заставив её сократиться в долларовом выражении более чем на $3 млрд. или на 5,5%. А ведь А. Лукашенко со своими премьерами, министрами, тысячами начальников Вертикали, десятками контрольных и силовых структур обещали нам рост экономики темпами выше среднемировых. За это время среднегодовые темпы составили ~3% (даже с учётом падения 2020-го года).





Полный и безоговорочный провал. Десять лет в трубу. Десять лет проедания ресурсов. Декада упущенных возможностей. Проблемы не решали, а откладывали. Жили в долг. Наделялись на авось с государственными инвестициями – попали впросак. Приказали «красным директорам» диверсифицировать экономику – они остались там, где были, в далёком прошлом. За две последние пятилетки А. Лукашенко в рамках своей модели ни решил ни одну критически важную для долгосрочного роста и развития задачу:





1) модернизация структуры экономики в соответствие с реальным спросом - неуд

2) повышение производительности труда – неуд

3) ликвидация искажений структуры капитала – неуд

4) реализация принципа верховенства права – неуд

5) создание полноценного института частной собственности и открытой конкуренции

6) создание благоприятного делового/инвестиционного климата – неуд

7) создание стимулирующей, балансирующей рост и развитие налоговой системы – неуд

8) создание конкурентного финансового рынка – неуд

9) создание качественной, стимулирующей регуляторной системы – неуд

10) создание современной пенсионной системы – неуд

11) создание качественной системы здравоохранения – неуд

12) создание динамичного рынка труда – неуд









А. Лукашенко истощился. Теоретически смотреть в будущее сквозь призму советской марксистско-ленинской базы – отстой. Практически рассчитывать на качество государственного и корпоративного управления в стране посредством президента со сверх полномочиями, вне системы сдержек и противовесов - застой.





У первого президента Беларуси нет новых идей, свежих взглядов, динамичных решений и позитивно мотивирующих беларусов решений. Выдохся. Не удивительно. Сам себе более четверти века подбирал токсичное окружение. Консервировал себя в своих советских взглядах. Даёт обещания – не выполняет. Раздаёт приказы – их не выполняют. Крики, угрозы, топанье ногами, кулаками по столу, уже сатирическое жэстачайшэ – и это в эпоху критической важности человеческого капитала – того, который умный, творческий, самостоятельный, свободолюбивый и ответственный.





Пока у первого президента остались кулаки, дубины, оружие и тюрьмы. Но это не инструменты созидания. Это инструменты временного сдерживания, на пути к забвению, особенно если их применять против своего народа.





Беларусь не согласна быть тюрьмой. Беларусь достойна лучшей судьбы. Белорусы выстрадали право людьми зваться. Модель Совок/Госплан им явно не подходит.