«Слежу с надеждой». Как белорусские звезды реагируют на ситуацию в стране?

Источник материала: Tut.by

После массовых задержаний по всей стране еще больше белорусских артистов открыто высказались о политической ситуации в Беларуси. AFISHA.TUT.BY попыталась собрать в одном тексте все, что было написано за выходные.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как белорусские знаменитости еще до выходных высказались о задержании Бабарико, читайте тут .

С 18 по 21 июня в Минске и регионах выстраивались «цепи солидарности». Белорусы выходили на улицу и высказывались против задержания потенциального кандидата на пост президента Виктора Бабарико и других. После этого в стране начались массовые задержания; в автозаки сажали в том числе случайных прохожих, которые оказались не в том месте и не в то время. Лидеры мнений, многие из которых до этого были аполитичными, решили поделиться, что думают на этот счет.

«Мы не народец, мы народ. Один прутик можно сломать, а целый веник не сломаешь»

Певица Рита Дакота, на которую в Instagram подписаны более 2,5 миллиона человек, в воскресенье вечером опубликовала у себя в профиле видео, в котором прочитала стихотворение белорусского поэта Владимира Жилки — он подвергался репрессиям в 1930-х. По словам девушки, этот стих передает всю ее боль, связанную с событиями, которые сейчас происходят в ее родной стране.

Исполнительница написала, что то, что сейчас происходит в Беларуси, — «это страшно и больно», а «от несправедливости сводит челюсть».

— Беларусь — мой дом. Моя Родина. Кусок моего сердца. В каких бы странах я ни получала признание, я белоруска и очень горжусь этим. Я «бульба», девчонка с Комаровки. Мое сердце обливается кровью от того, что я вижу сейчас. Как мне жаль людей… Моя душа болит вместе с вашими.

Рита поделилась, что ее дочь Мия сейчас находится в Минске у бабушки. Певице страшно осознавать, что она не сможет просто погулять со своим ребенком вечером в парке и остаться в безопасности.

— Мне страшно за родных, за друзей, я в ужасе и в шоке. Я не знаю, что я могу сделать, чтобы поддержать свой народ. Я не революционер, не оппозиционер и не политический рупор. Я отныне следую совету матери Терезы: никогда не участвовать в митинге «против войны», если можно участвовать в митинге «за любовь». Я верю, что в этот раз справедливость таки восторжествует. И что ради этой справедливости не будут проливаться кровь и рушиться людские жизни.

Поддержала белорусов и Катя Иванчикова, вокалистка группы IOWA. Она родилась в городе Чаусы Могилевской области. У себя в Instagram певица написала :

— Если сейчас каждый, кто сдался или когда-то сдавался, но взял себя в руки, напишет об этом — это будет невероятным ободрением для всех нас. Я с тобой всем сердцем, моя Беларусь!

Лева из группы «Би-2», основанной в Бобруйске больше 30 лет назад, на вопрос подписчика: «Что скажете о происходящем в РБ, у вас ведь синий паспорт?», ответил так:

— Слежу с надеждой.

Шоумен и ведущий Андрей Бонд тоже не стал молчать. Вчера в его Instagram появился пост, связанный с последними новостями. Вот его небольшой фрагмент:

— Смешанные чувства. Немного пугает будущее, но больше переполняет надежда и вера в добро и справедливость, которые по итогу всегда побеждают. Я не хочу насилия, не хочу жить в напряжении и страхе. Я хочу лишь спокойствия, развития, честности, свободы и уважения к себе как к гражданину. Всегда был и остаюсь сердцем с Беларусью. Давно и много раз мог уехать и работать, и жить в другой стране. Но нет, не хочу. Хочу в Беларуси.

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В конце Андрей добавил: «Мы не народец, мы народ. Один прутик можно сломать, а целый веник не сломаешь».



«Цепь солидарности» в центре Минска 18 июня. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«То, что происходит, — это полный ужас, хаос и какое-то Средневековье»

Тревел-блогер и автор YouTube-канала «Хочу домой» Леонид Пашковский признался в Instagram, что больше всего в предвыборной истории 2020 года ему нравится то, что впервые альтернативные кандидаты используют мозг вместо того, чтобы эксплуатировать абстрактные революционные лозунги, мало кому близкие из обычного народа.

— А нам очень нужна власть, которая умеет пользоваться не полицейскими дубинками, а мозгом. Меня очень вдохновляет то, какими способами нам предлагают бороться с системой: исключительно законными. И это особенно эффектно в ситуации, когда беззаконие стало прерогативой власти.

По мнению блогера, самое полезное, что можно сейчас сделать, — это вступить в инициативную группу для проведения референдума , инициированного Виктором Бабарико, чтобы вернуться к Конституции 1994 года. Это не так страшно и не так больно, как выходить на площадь, пишет Леонид.

— Решение о его проведении все равно будет принимать действующий президент, и надежды на хеппи-энд мало. Но это в первую очередь еще один красивый способ показать власти, что мы не тупой народец, согласный вечно питаться отписками; что мы, в отличие от президента, все эти годы развивались, росли, умнели и готовы стать гражданами прогрессивного и справедливого общества, а не маленькой, нищей африканской диктатуры посреди Европы.

Проведение референдума поддержал и вокалист популярной рэп-группы ЛСП Олег Савченко. В субботу у себя в «сториз» он опубликовал ссылку на профиль Виктора Бабарико. А в воскресенье музыкант поделился постом минчанки о том, как ее с мужем задержали в центре города, хотя пара просто прогуливалась по проспекту Независимости. «Надеюсь, таких историй когда-нибудь станет меньше», — написал у себя Олег.

О событиях, происходящих в нашей стране, в очередной раз высказался рэпер Бакей. В видео, опубликованном в Instagram, он подчеркнул, что его творчество никогда не было связано с политикой.

— Но сейчас с вами разговаривает гражданин Республики Беларусь. То, что происходит, — это полный ужас, хаос и какое-то Средневековье.

Бакею приятно, что сегодня многие его друзья-музыканты хотят проявить свою гражданскую позицию, высказаться. Парень считает, что сейчас самое время объединяться и пытаться что-то поменять. Это видео он адресует в первую очередь своим сверстникам.

Вчера электронная группа Intelligency, гитариста которой в пятницу задержал ОМОН, опубликовала на TUT.BY заявление:

— Мы никогда не интересовались политикой, она никоим образом не относится к нашей музыке. Но после задержания Жени мы осознали, что у нас в стране нет той безопасности, о которой нам рассказывают. Ее нет из-за невнимательности и отсутствия уважения у ряда людей в силовых структурах. Все это приводит к тому, что абсолютно любой человек, даже невиновный, может попасть под раздачу. Мы требуем адекватной работы силовых структур, внимательного отношения и уважения к людям даже во время таких протестов.

В аккаунте поп-группы Litesound, которая в 2012 году представляла Беларусь на «Евровидении», появился пост с черным квадратом и подписью #CryForBelarus — дословно это значит «Оплакиваем Беларусь». В комментариях музыканты пояснили, что их волнуют нарушения прав белорусов, злоупотребление властью и преступления против человечности.

Высказались и белорусские режиссеры. Андрей Курейчик ведет карантиноблог, и последним по времени роликом из этой серии стало «обращение к избирателям Бабарико и сторонникам перемен». В нем режиссер и драматург разбирает некоторые моменты Конституции 1994 года. Дарья Жук, режиссер фильма «Хрусталь», опубликовала в Instagram историю с текстом «Жыве Беларусь!». А Влада Сенькова резко прокомментировала слова главы государства о том, что женщина не может быть президентом Беларуси, потому что «она рухнет, бедолага».

— Я, конечно, сыновей одна не растила, — пишет Влада. — И страной не управляла, Александр Григорьевич. Но и вы не снимали фильмов по 25 часов в сутки с тем количеством команды и с теми материальными и индустриальными возможностями, которые вы и ваша команда Минкульта предоставляете белорусским кинематографистам. А мы с командой снимали. И не рухнули. И таких, как мы, много. Вы сами нас воспитали такими, Александр Григорьевич. Так что вы не волнуйтесь, «она не рухнет».

На ситуацию в Беларуси откликнулись и за рубежом. Кроме сотни белорусов со всего мира, которые вышли на акцию солидарности, высказался и российский предприниматель, бывший совладелец сети салонов «Евросеть» Евгений Чичваркин. Вместе с изображением бело-красно-белого флага он опубликовал такой пост:

— Сегодня я белорус! Искренне желаю нашим соседям и братьям избавиться от диктатуры и вернуть политический процесс в общество с минимальными по возможности жертвами. Надеюсь, российские танки останутся дома, изгаженной Тверской достаточно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Благодарны президенту, что разгоняет тех, кто хочет смертей [как в Украине]»

В отличие от упомянутых знаменитостей белорусские певицы сестры Груздевы поддержали действующего президента. Они опубликовали в Facebook огромный пост, который сопроводили хештегом #Лукашенконашпрезидент. Вот часть их высказывания:

— С каждым днем спокойно смотреть на то, что происходит накануне выборов, нам с сестрой все труднее. Сколько неприкрытой агрессии и двуличия в постах. Некоторые люди как будто посходили с ума. Создаются группы, призывающие выходить на площадь, сражаться за Бабарико, пытаются купить молодежь, которая толком ни в чем не разбирается, нагнетается паника, где [критикуется] своя родная страна на чем свет стоит!

Единственное, чего девушки боятся, — если к власти придет «такой, как Бабарико».

— Я искренне не понимаю, как в здравом уме можно за него агитировать? Что он может сделать со страной, если он не может ничего сделать со своим животом? Правда-матка. Посмотрите на Путина, Медведева, нашего президента, которые со спортом на «ты», — отсюда и энергия для управления страной.

Виктору Бабарико певицы задают такой вопрос: «Как при такой плохой власти, по вашим словам, вам удалось так высоко взлететь?». Лидеру Беларуси исполнительницы благодарны «за то, что разгоняет тех, кто хочет повторений этих смертей [как в Украине]». По их мнению, все кандидаты, кроме Лукашенко, уничтожат страну. Полный текст поста доступен тут .

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