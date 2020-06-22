Путешествие по экологической тропинке «Мудрой Совы»

Источник материала: Ивьевский край

Мир детства, мир природы, мир игр и удивительных приключений – во всё это стремятся увлечь дошколят педагоги Ивьевского яслей-сада – начальной школы. Подготовка к активному отдыху и эффективному оздоровлению началась уже с появлением первых весенних лучиков. Дружная команда думала и проектировала что-то новое, что-то удивительное. Так и появилась на территории учреждения чудо-тропинка, а хозяйкой этого необычного маршрута в природу стала «Мудрая Сова».

















Познавательные экскурсии, прогулки, наблюдения, исследования проходят по станциям «Цветочная поляна», «Зелёная аптека», «Академия букашек», «Тропа здоровья», «Птичья столовая», «Пруд», «Метеостанция», «Красная книга», «Лесные тайны», «Весёлые грядки».

Чего и кого только здесь нет: яркие и ароматные цветы, лекарственные растения, «настоящий» муравейник и его обитатели, стрекозы и комары, пауки и кузнечики, улитка, божья коровка, всех не перечесть… У пруда сидит рыбак, ему весело поёт скворец, слышен тихий шум леса – это звучит музыка. А какой же лес без его жителей, здесь прыгают зайчата, бегают ежатами, под кустом прилёг оленёнок.

Путешествуя от одной станции к другой, дети выполняют различные задания. На завершении путешествия «Мудрая Сова» благодарит ребят и дарит медали «Юный эколог». Кажется, что малыши могут бесконечно наслаждаться таким общением.

Мы же видим, что задача взрослых – научить маленького гражданина правилам бережного отношения к объектам природы, воспитать ответственность за состояние природы ближайшего окружения и за её сохранность. А какие методы и приёмы в этой работе будут самыми эффективными – покажет время. Так как, только то, чему мы научили ребёнка – это на всю жизнь, и то, чему мы не научили ребёнка – это на всю жизнь.

Анна Попроцкая, заместитель директора по основной деятельности Ивьевского яслей-сада – начальной школы