Линии электропередачи из-за грозы вышли из строя в Столинском районе

Источник материала: ОНТ

Две высоковольтные линии электропередачи в Столинском районе вывел из строя активный грозовой фронт, сообщили БЕЛТА в РУП «Брестэнерго».

В ночь на 22 июня во время сильной грозы сработала автоматическая защита и отключилась высоковольтная линия «Пинск 220 – Бижеревичи». Линию начали ремонтировать, потребителей переключили на другую ЛЭП, поэтому они не ощутили перебоев с электричеством.

Сегодня утром из-за грозы появились проблемы в работе высоковольтной линии Столин - Давид-Городок. Из-за повреждения без электричества временно остались Бережное, Столин, Стахово, Речица, Радчицк, Маньковичи. Всего в 54 населенных пунктах были перебои с электроснабжением, 26 молочно-товарных ферм были обесточены, пять подстанций мощностью 110 кВ вышли из строя, а также 42 линии на 10кВ и 575 трансформаторных подстанций.

Энергетики начали ликвидировать последствия аварии сразу после грозы, и уже днем возобновилась подача электричества потребителям.

Фото: БЕЛТА

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