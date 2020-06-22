26 июня — День работников прокуратуры

Слово «прокурор» в переводе с латинского языка означает «заботиться». И в последние годы, наряду с множеством решаемых прокуратурой задач, именно правозащитная функция надзорного органа наиболее заметна для всех жителей страны. Прокурор района – должность серьезная, а посему и ответственность за принимаемые решения велика.

С апреля этого года на должность прокурора Смолевичского района назначен Владимир Владимирович Небосько. Его трудовой стаж в этой сфере больше двадцати лет: трудовую деятельность начинал в Жодино, где прошел все ступени карьерной лестницы от следователя до прокурора города Жодино. И вот уже почти три месяца Владимир Владимирович возглавляет прокуратуру Смолевиччины.

– Владимир Владимирович, три месяца – немалый срок, чтобы определить специфику Смолевичского района с точки зрения прокуратуры.

– Действительно, у Смолевичского района есть свои особенности. Я не могу сказать, что здесь работать сложнее или легче. До этого я много лет работал в промышленном городе, который отличается от других. А в Смолевичах большое значение уделяется вопросам исполнения законодательства в агропромышленном комплексе. Это одно из основных направлений деятельности и исполнительной власти, и органов прокуратуры в том числе.

Смолевичский район – один из наиболее бурно развивающихся регионов не только Минщины, но и страны в целом. Здесь реализовывается очень много серьезных государственных проектов и каждый из нас видит, как активно ведутся строительный работы и в городе и районе. В этой связи прокуратурой большое внимание уделяется работе государственных органов. Они будут исполнять поставлен задачи, а прокуратура будет контролировать, чтобы все проекты, направленные на развитие региона, были выполнены не только своевременно, но и с соблюдением требований закона.

Ситуация в Смолевичскойм районе отличительная от других регионов еще и потому, что здесь расположено большое количество садовых товариществ. Я обратил внимание на следующее: из адресов заявителей, которые обращаются в прокуратуру, маленький процент местных жителей. Подавляющее большинство заявителей, как правило, проживают в Минске. В ситуации и с уголовными делами: большой процент обвиняемых не жители нашего региона.

– Скажите, насколько прокуратура открыта для граждан? Легко ли попасть на прием к прокурору?

– Мы работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, но для удобства граждан уже с 8.00 дежурит один из сотрудников и принимает граждан. Мною утвержден график и ежедневно в рабочие дни мы принимаем граждан. Поэтому вы всегда можете обратиться и получить консультацию или разъяснение по волнующему вопросу.

­– Какова степень доверия населения к прокуратуре в Смолевичах?

– Я с уверенностью могу отметить, что граждане доверяют органам прокуратуры. Этот вывод я сделал, исходя со следующего: зачастую к нам обращаются граждане, чтобы обжаловать те или иные действия других органов и организаций. И то, что они приходят именно в прокуратуру, говорит о многом. А еще недавно меня удивил следующий момент: минчанин обратился к нам, чтобы обжаловать действия одной из организаций Смолевичского района. Безусловно, ему было разъяснено законодательство и даны консультации для дальнейших действий по данному вопросу. К нам приезжают граждане из других регионов, и я считаю, что это явный пример доверия к органам прокуратуры.

– Коллектив прокуратуры Смолевичскогот района в большей степени молодой. Как это влияет на рабочий процесс?

– Я всегда говорю, что результат зависит не от того, сколько конкретному сотруднику лет и какой у него стаж работы. Каждый из нас – юрист, мы получили высшее юридическое образование. А на практике важно желание хорошо выполнять возложенные на тебя обязанности. Если есть это желание, а за спиной багаж полученного образования, то результат всегда будет положительным.

У нас слаженная команда. За этот небольшой период работы, я могу отметить любого из своих коллег и хочу каждого из них поблагодарить за профессионализм.

Так, мой заместитель Павел Лавкет – специалист, на знания и профессионализм которого всегда можно положиться. Очень ответственно относится к работе и старший помощник прокурора Дарья Винниченко и помощник прокурора Виктория Артышук.

Хочется отметить не только прокурорских работников, но и заведующего канцелярией Ирину Алексееву, которая уже много лет занимает эту должность. Ее смело можно назвать «хранительницей традиций» прокуратуры Смолевичского района. Хорошо справляется с возложенными обязанностями и водитель прокуратуры Евгений Золотарев.

Ценю честность, принципиальность и профессионализм всех своих сотрудников. А выполняя свою высокую миссию, мы приучаем граждан уважать право и жить по нормам закона.

– Владимир Владимирович, что бы Вы пожелали своим коллегам в преддверии профессионального праздника?

– Прокуратура Смолевичского района начала свою историю с 1927 года. За это время сменилось несколько поколений, посвятивших себя нелегкой прокурорский службе. Отрадно отметить, что новое поколение прокурорских работников бережно хранит и преумножает славные прокурорские традиции: беззаветное служение делу, стремление защищать права и законные интересы людей, честность и порядочность.

Быть на страже закона, защищать права и свободы граждан, противостоять различным проявлениям преступности – именно так можно охарактеризовать основные направления нашей деятельности. Пресекая нарушения законодательства и изобличая лиц, его нарушивших, поддерживая государственное обвинение в суде, прокурорские работники способствуют укреплению законности, авторитета государственных органов, уверенности населения в торжестве справедливости.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые коллеги, вашим родным и близким крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, неиссякаемой жизненной энергии. Тепла вашим семьям, поддержки родных и близких, которые вместе с вами разделяют прокурорские будни.

– Спасибо за беседу. С праздником! Желаем своему коллективу доброго здоровья, благополучия, счастья, дальнейшей плодотворной деятельности во благо Смолевичского района.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.