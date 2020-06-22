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Россия выводит из Казахстана свою систему предупреждения о ракетной атаке

22.06.2020 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия отказалась от использования радиолокационной станции «Балхаш» в Казахстане, которая предназначалась для раннего предупреждения о ракетной атаке. Соответствующий документ за подписью российского премьера Михаила Мишустина появился на российском сайте правовой информации.


Станция РЛС «Воронеж-М» заменит узел «Балхаш». Фото: wikipedia.org

В постановлении значится: «Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла „Балхаш“ в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года».

Денонсация — надлежащим образом оформленный отказ государства от заключенного им международного договора.

Отныне РЛС «Днепр», инженерные комплексы, пункты связи и другие инфраструктурные объекты, входящие в узел «Балхаш», передаются России. Отказ от использования казахстанского объекта связан с вводом в строй станции «Воронеж-М» под Орском.

Соглашение об эксплуатации узла «Балхаш» Россия и Казахстан заключили на пять лет. Договор должен был автоматически продляться на три года. О намерении расторгнуть договор одна сторона должна была уведомить другую за полгода.

 
 
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Узел РЛС «Балхаш» работал с 2014 года, но его решили не продлять.
 
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