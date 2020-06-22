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Рекордная жара: на полюсе холода в Якутии температура воздуха составила 38 градусов
Источник материала: Tut.by
В якутском городе Верхоянск 20 июня
Верхоянск — это город в Якутии, который претендует на северный полюс холода (другой претендент — село Оймякон). Однако 20 июня здесь установилась жара в 38 градусов по Цельсию. Как
При этом синоптик Этьенн Капикян (Etienne Kapikian)
Предыдущий рекорд был в июне 2015 года в городе Форт-Юкон на Аляске (США), где зафиксировали температуру в 37,8 градуса по Цельсию.
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Верхоянск - это город в Якутии, который претендует на северный полюс холода.
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