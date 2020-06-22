Рекордная жара: на полюсе холода в Якутии температура воздуха составила 38 градусов

Источник материала: Tut.by

В якутском городе Верхоянск 20 июня зафиксировали рекордную жару — плюс 38 градусов по Цельсию. Как пишет российский Forbes, это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная севернее Полярного круга.



Фото: Wikimedia Commons

Верхоянск — это город в Якутии, который претендует на северный полюс холода (другой претендент — село Оймякон). Однако 20 июня здесь установилась жара в 38 градусов по Цельсию. Как рассказала РИА Новости начальник Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока. Уже к 27 июня температура в этом городе должна опуститься до плюс 15 градусов,

При этом синоптик Этьенн Капикян (Etienne Kapikian) отметил у себя в Twitter, что если показатели верны, это будет не только абсолютным рекордом на станции наблюдения, но и самой высокой температурой, когда-либо наблюдаемой к северу от Полярного полярного круга.

Предыдущий рекорд был в июне 2015 года в городе Форт-Юкон на Аляске (США), где зафиксировали температуру в 37,8 градуса по Цельсию.