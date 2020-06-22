Как не заболеть розовым лишаем

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Розовый лишай, лишай Жибера и розеола шелушащаяся — все это названия одного заболевания. Почему оно появляется, до сих пор неизвестно. Часто розовый лишай развивается на фоне снижения защитных сил организма, например, после простуды или ОРВИ. Наиболее часты случаи болезни у подростков и молодых людей, в то время как в детском возрасте и пожилых практически не встречается.



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О симптомах, диагностике и лечении заболевания, а также, что может послужить причиной того, что на коже «расцветут» розовые шелушащиеся пятна, журналисту информационного портала «Здоровые люди» ( 24health.by ) рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог медицинского центра Санатория «Юность» Юлия Баранова.

Что может спровоцировать развитие розового лишая

Розовый лишай Жибера — это инфекционно- аллергическая экзантема, происхождение которой остается до конца неясной, как и нет единого мнения о вероятных способах заражения. Есть предположение, что виновником заболевания является вирус герпеса 6 и 7 типов, который в латентной форме присутствует у человека. По данным некоторых исследований назначение высоких доз ацикловира ускоряет излечение заболевания. Специалисты говорят о том, что риску заболеть подвержены прежде всего те, у кого снижен иммунитет. Например, кто недавно перенес вирусные инфекции или простуды.

Снижение защитных сил организма может быть также вызвано:

в случае переохлаждения;

после травм, операций или инфекций;

в результате переутомления или стресса;

из-за злоупотребления алкогольными напитками;

в результате хронических заболеваний (сахарного диабета, сердечной недостаточности);

в результате гормональных изменений, например, во время беременности;

резкой сменой климата;

курением;

неправильным питанием.

Юлия Баранова: «Чаще всего розовый лишай активируется в сезон ОРВИ и гриппа, хотя четкой сезонности учеными не выявлено. Способствовать развитию болезни Жибера может гиповитаминоз (нехватка витаминов), бесконтрольный прием лекарственных средств, в частности, антибиотиков. У женщин и детей риск возникновения незначительно выше, чем у мужчин. Соотношение 1,5 к 1. Инфекцией практически не заражаются люди старше 65 лет и младенцы. Рецидивирующий лишай Жибера также встречается редко».

Розовый лишай Жибера — не заразное заболевание. Как правило, протекает оно в течение от 4 недель до 2−3-х месяцев.

Как определить. Симптомы

На коже туловища образуется пятно диаметром более 2 см (иногда до 5 см), так называемая «материнская бляшка». Оно шелушиться по периферии и окрашено в бледно-розовый цвет. В центре бляшки, при отшелушивании, формируется пятно с ярко-красной каймой (медальон).

Через 3 дня — неделю после появления первого очага на теле появляется россыпь большого количества таких же элементов сыпи, но меньших размеров (до 1 см в диаметре). Чаще всего они расположены на животе, плечах и бедрах. На лице и шее такие высыпания встречаются довольно редко.

Юлия Баранова: «Иногда в пораженных местах кожа зудит, могут увеличиться лимфатические узлы на шее и подбородке. Если иммунитет сильно ослаблен, возможно появление таких симптомов, как сильная усталость, повышение температуры или общая интоксикация всего организма. Это доказывает то, что по сути заболевание является вирусной экзантемой. Бывают случаи, когда внешнее проявление нетипично для заболевания: вместо бляшек появляются уртикарные элементы, пустулезные, напоминающие многоформную экссудативную эритему. Элементами поражаются ладони и стопы, как при псориазе».

Дерматологи выделяют несколько видов атипичного проявления болезни Жибера:

уртикарная — на коже появляются волдыри;

везикулезная — небольшие пузырьки, внутри наполненные прозрачной или мутноватой жидкостью;

папулезная — выступающие над кожей бесполостные образования.

Тем не менее, не смотря на наличие атипичных элементов, на теле зачастую присутствуют классические бляшки.

Почему нужно обращаться к врачу?

Во-первых, пояснила Юлия Баранова, необходимо убедиться, что это именно розовый лишай, а не другое, схожее по клинической картине, заболевание. Например, это может быть псориаз, грибковое поражение кожи, сифилис или микоз гладкой кожи, краснуха. Если у врача появятся сомнения, он может назначить дополнительные исследования: анализ крови и мочи, соскоб, серологическое исследование.

Во-вторых, редко, но осложнения возможны. Они проявляются в виде активного распространения высыпаний, длительного, порой нестерпимого зуда, инфицирования бляшек. После выздоровления возможно изменение пигментации кожи в местах, где были расположены пятна.

Как лечить лишай Жибера

В большинстве случаев, лечение розового лишая не требуется, но необходимо соблюдать определенный режим. В частности, нельзя мыть и тереть кожу мочалкой, необходимо ограничить физические нагрузки, не стоит носить одежду из шерстяных и синтетических тканей.

Без лечения симптомы исчезают через 2−6 недели. В редких случаях — через 4−6 месяцев). Рецидивы для лишая Жибера не характерны.

В случае, если процесс выздоровления затягивается или появляются осложнения, врач-дерматолог может назначить дополнительное лечение: препараты для укрепления иммунитета, антигистаминные лекарственные средства, кортикостероидные мази.

Помимо медикаментозного лечения розового лишая, назначают гипоаллергенную диету. Придется исключить продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию: цитрусовые, яйца, фрукты красного цвета, шоколад, кофе, алкогольные напитки, мед, орехи.

Юлия Баранова: «Желательно во время лечения постараться оградить себя от стрессов, мыться только под душем мягкими моющими средствами. Не стоит загорать. Бытует мнение, что подобные заболевания хорошо лечатся ультрафиолетом. Это не верно, так как воздействие солнечных лучей способствует активизации процесса шелушения и, соответственно, препятствует выздоровлению, могут возникать дисхромии (потемнение) кожи».

Как избежать заболевания

Рецепт здесь только один. Из-за того, что природа появления розового лишая не известна, основная рекомендация — следить за состоянием иммунной системы. Сильные иммунитет и отсутствие стрессов помогут избежать возникновения заболевания.