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«Слезки текут». Оксана Самойлова рассказала о проблеме со здоровьем у сына

22.06.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Слезки текут». Оксана Самойлова рассказала о проблеме со здоровьем у сына

Оксана Самойлова на своей странице в Instagram рассказала о проблеме со здоровьем у ее сына Давида – четвертого ребенка, который родился 18 февраля 2020 года. 

В подписи к посту она сообщила, что у мальчика обнаружили плохую проходимость слезных каналов, и попросила совета у подписчиков, потому как мнения медиков по данному вопросу отличаются.

Подписчики делились своим опытом с Самойловой – некоторым пришлось делать операцию детям с такой проблемой, кто-то решил ее с помощью промываний и массажа.

Совет в комментариях дала и певица Глюкоза: «Нужен массаж, очень осторожно. Хороший врач знает, как его делать! Нам очень помогло и вопрос решился».

Фото: Instagram @samoylovaoxana

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Оксана Самойлова на своей странице в Instagram рассказала о проблеме со здоровьем у ее сына Давида – четвертого ребенка, который родился 18 февраля 2020 года.  В подписи к...
 
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