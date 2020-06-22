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«Слезки текут». Оксана Самойлова рассказала о проблеме со здоровьем у сына
Источник материала: ОНТ
Оксана Самойлова
В подписи к посту она сообщила, что у мальчика обнаружили плохую проходимость слезных каналов, и попросила совета у подписчиков, потому как мнения медиков по данному вопросу отличаются.
Подписчики делились своим опытом с Самойловой – некоторым пришлось делать операцию детям с такой проблемой, кто-то решил ее с помощью промываний и массажа.
Совет в комментариях дала и певица Глюкоза: «Нужен массаж, очень осторожно. Хороший врач знает, как его делать! Нам очень помогло и вопрос решился».
Фото: Instagram @samoylovaoxana
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