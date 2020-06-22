Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Источник материала: Ежедневник

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян вырос в 16 раз.

Консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) опубликовала исследование Global Wealth, посвященное динамике частных состояний в мире, пишет kommersant.ru . В 2018–2019 годах во всем мире совокупный объем частных состояний вырос на 9,6%, а с 1999 по 2019 год — на 5,3%, до 226 трлн долларов. В России за последние 20 лет объем личных финансовых состояний увеличился в 16 раз, с 0,1 трлн долларов до 1,6 трлн долларов, показав максимальный рост в период с 1999 по 2014 год, в среднем 14% в год.

Доклад BCG под названием Global Wealth основан на исследованиях, проведенных в 97 странах мира, и прослеживает рост частных состояний в мире за последние 20 лет, а также дает прогноз на будущее после пандемии COVID-19.

Согласно отчету Global Wealth 2020, особенностью динамики частных состояний на протяжении двух последних десятилетий является «необыкновенная устойчивость к внешним потрясениям». Несмотря на множественные кризисы, частные состояния «продолжают уверенно расти, быстро восстанавливаясь даже после самых суровых испытаний». В глобальных масштабах объем личных финансовых состояний почти утроился за последние 20 лет, увеличившись за период с 1999 по 2019 год с 80 трлн долларов до 226 трлн долларов.

В России же, по данным BCG, за последние 20 лет объем личных финансовых состояний увеличился в 16 раз, с 0,1 трлн до 1,6 трлн долларов, показав максимальный рост в период с 1999 по 2014 год, в среднем 14% в год.

При этом сегмент самых состоятельных Россиян (состояние более 100 млн долларов) аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018–2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире. Эксперты консалтинговой компании прогнозируют, что под влиянием пандемии COVID-19 в 2019–2024 годах в России ожидается снижение темпов роста до 6,5% или 4% в зависимости от различных сценариев развития обстановки. В рамках сценария «быстрого отскока» частные состояния в России будут расти на 6,1% в год, до 2,2 трлн долларов к 2024 году. В рамках сценариев «медленного восстановления» и «долговременного ущерба» темпы роста составят 4,8% и 3,8% соответственно — до 2 трлн долларов и 1,9 трлн долларов к 2024 году соответственно.

BCG отмечает, что сегмент самых состоятельных россиян (состояние более 100 млн долларов) и сегмент обладателей самых скромных состояний (до 250 тыс. долларов) — самые крупные в России, 40% и 39% соответственно в 2019 году.

Темпы роста последнего сегмента в период 2019–2024 годов стали самыми низкими среди всех шести сегментов, и его доля, по прогнозам, уменьшится до 38%. При этом ожидается, что сегмент россиян с состояниями от 0,25 долларов –1 млн будет расти самыми быстрыми темпами — на 5,2% в год.