Президент Хорватии не приедет на парад к Путину - сломался самолет









"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", - сказали в дипмиссии.





В конце прошлой недели телеканал N1 со ссылкой на источник в администрации президента Хорватии сообщал, что Зоран Миланович приедет на парад Победы в Москву.