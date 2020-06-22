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Президент Хорватии не приедет на парад к Путину - сломался самолет
Источник материала: Партизан
Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет в Москву на парад Победы 24 июня, сообщили
"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", - сказали в дипмиссии.
В конце прошлой недели телеканал N1 со ссылкой на источник в администрации президента Хорватии сообщал, что Зоран Миланович приедет на парад Победы в Москву.
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Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет в Москву на парад Победы 24 июня, сообщили РИА Новости в посольстве страны в РФ.
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