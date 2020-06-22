22 июня ровно в 4 часа... Репортаж о начале Великой Отечественной войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

22 июня 1941 года в 4 часа утра войска рейха атаковали западные границы Советского Союза. Так началась Великая Отечественная война. Первой приняла на себя удар Брестская крепость. И хотя цитадель не сдавалась, немецко-фашистские захватчики стремительно продвигались в глубь страны, захватывая новые территории. Как белорусские партизаны и подпольщики противостояли врагу и как система казематов и оборонительных укреплений помогла задержать противника, рассказываем в этом выпуске программы «Специальный репортаж».