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5 вещей, которые испортят даже идеальный образ

22.06.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вещей, которые испортят даже идеальный образ

Мы собрали для вас вещи, от которых точно нужно отказаться, иначе вы рискуете испортить всё впечатление о себе и даже самый идеальный образ.


1. Подделки


Конечно, соблазн приобрести брендовую сумку за "копейки" очень велик. Но всё же не стоит этого делать. Такие вещи не добавят вам шика, а только удешевят ваш образ. К тому же знающие люди тут же распознают фейк. 


2. Много страз


Если вы хотите действительно блеснуть на вечеринке, то лучше откажитесь от обилия страз из пластмассы. Отдавайте предпочтение минималистичным платьям или классическим брючным костюмам на голое тело.



3. Капроновые носки под туфли


Капроновые носки, торчащие из летних туфель – признак отсутствия какого либо вкуса. Отдавайте предпочтение либо стильным и ярким носкам, либо подследникам, которые не будут видны прохожим. 



4. Кеды на платформе


Эти кеды были в тренде ещё в далёком 2011 году. Но, к сожалению, многие до сих пор не могут расстаться с ними. И зря. Эту модель сложно вписать в какой-либо образ. Если у вас всё ещё имеется в шкафу такая пара обуви, то лучше избавьтесь от неё.


5. Меховой жилет

Наступили времена, когда буквально все модные дома стали отказываться от изделий из натурального меха. Поэтому жилет, да ещё и в тандеме с кожаной курткой не сделает вам чести.




фото главное: piquadro-bags.ru

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Мы собрали для вас вещи, от которых точно нужно отказаться, иначе вы рискуете испортить всё впечатление о себе и даже самый идеальный образ. 1. Подделки Конечно,...
 
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