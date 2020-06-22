В Минске сотрудники ГАИ помогли спасти задыхающегося младенца

Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы оперативно доставили задыхающегося ребенка медикам. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Днем 21 июня сотрудники ГАИ ехали по Партизанскому проспекту. Около станции метро «Могилевская» навстречу им выбежал водитель стоящей на «аварийке» легковушки. Мужчина попросил помощи: в машине задыхался новорожденный ребенок, а бригада скорой медицинской помощи пока не прибыла.

Инспекторы решили оперативно доставить ребенка в ближайшую больницу. На улице Кабушкина они увидели автомобиль скорой и передали младенца медикам, которые оперативно оказали малышу необходимую помощь.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.