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В США прокат возглавил хоррор, снятый в Zoom без бюджета и показанный в пустом кинотеатре

22.06.2020 17:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американский режиссер Кристиан Нильссон в своем фейсбуке рассказал, что во время пандемии снял фильм «Отписаться» (Unsubscribe). Это хоррор, и на позапрошлой неделе он возглавил прокат в США.

Нильссон приступил к созданию фильма вместе с ютьюб-блогером Эриком Табахом. Сам проект стартовал после шутки, что в эпоху ковида всякий фильм, который покажут в кинотеатре, тут же возглавит кассовые сборы. «Понимая, что эта уникальная ситуация представляет собой лазейку, мы придумали план», – поделился режиссер.

Нильссон быстро написал сюжет короткометражки, чтобы потом снять ее на платформе Zoom. На свою картину он не потратил ни гроша, бюджет остался нулевым. В сюжете «Отписаться» – история пяти ютьюб-блогеров, которые разговаривают в Zoom. В какой-то момент герои ленты понимают, что кто-то за ними наблюдает, и начинается интрига.

Когда съемки кино закончились, Нильссон и Табах решили показать его в безлюдном кинотеатре в Уэстхэмптон-Бич, штат Нью-Йорк. Для этого режиссер и блогер выкупили все билеты на сеанс собственного фильма. Из-за того, что в США в это время была массовая самоизоляция, картина «Отписаться» быстро возглавила бокс-офис США и собрала 25 тысяч долларов.

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Американский режиссер Кристиан Нильссон в своем фейсбуке рассказал, что во время пандемии снял фильм «Отписаться» (Unsubscribe). Это хоррор, и на позапрошлой неделе он...
 
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