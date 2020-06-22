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Гарик Харламов обьявил о разводе с Кристиной Асмус
Источник материала: Tut.by
Гарик Харламов в своем Instagram объявил о разводе с Кристиной Асмус.
- 8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению.
Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает.
Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу.
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