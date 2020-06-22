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Власти возьмут на контроль решение проблем в Дзержинске

22.06.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти возьмут на контроль решение проблем в Дзержинске

На связи – представители Администрации Президента. О проблемах дорожных, в основном, говорили сегодня в Дзержинске. На вопросы граждан по прямой телефонной линии, а затем и на личном приеме сегодня отвечала начальник главного идеологического управления Ольга Шпилевская. Только на телефон поступили десятки звонков. Вопрос, волнующий в районе многих, – проезжие части. На одних улицах асфальт уже требует замены, на других – его никогда и не было. Поддерживают жителей таксисты, а также рыбаки, которым лодки и снасти к озеру приходится нести достаточно большое расстояние. 


Роман Барковский: «Стоянка у нас там 25 на 25 метров. Она единственная, когда уже столько населения, столько машин. И чтобы поставить машину, надо пройти два километра. Люди приезжают с заболеванием опорно-двигательного аппарата, есть рыболов без одной ноги даже. Как им там быть?»

Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси: «То, что вопрос дорог здесь наболевший, – это видно. И по тем звонкам, которые поступают, и по тем людям, которые приходит. Причем это не вопросы, которые возникли вчера или сегодня. Это вопросы, которые накапливались, к сожалению. И решать мы их не сможем в течение одного дня. Но то, что власть местная настроена, чтобы их решать, это очень хороший момент».

Звучала и тема раздела земельных участков. На контроль возьмут все обращения. Завтра подобная работа продолжится в Светлогорском райисполкоме. А в среду замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс проведет прием граждан во время посещения Полесского государственного университета.

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На связи – представители Администрации Президента. О проблемах дорожных, в основном, говорили сегодня в Дзержинске. На вопросы граждан по прямой телефонной линии,...
 
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