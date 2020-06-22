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Власти возьмут на контроль решение проблем в Дзержинске
Источник материала: ОНТ
На связи – представители Администрации Президента. О проблемах дорожных, в основном, говорили сегодня в Дзержинске. На вопросы граждан по прямой телефонной линии, а затем и на личном приеме сегодня отвечала начальник главного идеологического управления Ольга Шпилевская. Только на телефон поступили десятки звонков. Вопрос, волнующий в районе многих, – проезжие части. На одних улицах асфальт уже требует замены, на других – его никогда и не было. Поддерживают жителей таксисты, а также рыбаки, которым лодки и снасти к озеру приходится нести достаточно большое расстояние.
Звучала и тема раздела земельных участков. На контроль возьмут все обращения. Завтра подобная работа продолжится в Светлогорском райисполкоме. А в среду замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс проведет прием граждан во время посещения Полесского государственного университета.
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На связи – представители Администрации Президента. О проблемах дорожных, в основном, говорили сегодня в Дзержинске. На вопросы граждан по прямой телефонной линии,...
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