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Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сила и мощь этого соединения известны с давних времен. Ежедневно военнослужащие бригады не словом, а делом доказывают готовность выполнять любые поставленные задачи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:
Александр Лукашенко:
Вадим Денисенко:
Вторая задача: в ходе начала боевых действий ведем контрдиверсионные действия по борьбе на нашей территории с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями противника, которые действуют именно на нашей территории.
Александр Лукашенко:
Вадим Денисенко:
Главе государства показали модернизированные БТРы, радиолинейную станцию «Цитрус», бронемашины «Кайман», передвижной информационный центр, гаубицы и минометы – продукцию нашей оборонки.
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом...
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