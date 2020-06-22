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Терраса, камин и даже свой пруд: топ-5 дач белорусов, где приятно отдыхать и не работать

22.06.2020 16:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY изучил предложения на рынке загородной недвижимости и посмотрел, почем сейчас продаются современные дачи, рассчитанные на отдых. В топ-5 попали объекты с террасами, каминами и собственными водоемами. Фото и цены — в материале.

1. СТ «Глобус-9»

Симпатичная дача с уютной зоной отдыха у дома. Расположена она рядом с деревней Пралески в 39 км от МКАД (Радошковичский с/с, молодечненское направление).


Фото: realt.by

Дом площадью 70 квадратных метров, сборно-щитовой, 1986 года постройки. В прошлом году он был полностью реконструирован и капитально отремонтирован. Также к домику была возведена пристройка по каркасной технологии.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Отопление печное, водопровод на участке, на улице обустроен туалет и душевая (с подогревом воды) в стилистике дома. Участок — 5 соток. Цена — 42,8 тысячи рублей, или около 18 тысяч в долларовом эквиваленте.

2. СТ рядом с д. Подыгрушье

Дача с уютной террасой расположена в 23 км от МКАД в московском направлении (Смолевичский район, д. Подыгрушье). Дом площадью 45 квадратных метров, из профилированного бруса. Год постройки — 2019-й.


Фото: realt.by

В доме санузел выложенный плиткой, парная, кухонное оборудование. Пол — натуральное дерево, утеплен. Есть помещение для погреба, бойлер, печка-каменка.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Участок — 10 соток, с сараем и садом. Цена — 54,6 тысячи рублей, или 23 тысячи в долларовом эквиваленте (торг).

3. СТ «Тонус»

Дача расположена вблизи деревни Турковщина, в 33 км от МКАД (Воложинский район, молодечненское направление). Дом площадью 92 квадратных метра, каркасно-засыпной, строился недавно.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Все удобства есть внутри дома, отопление электрическое. Участок — 5 соток. Цена — 68,6 тысячи рублей, или 28,9 тысячи в долларовом эквиваленте.

4. д. Турковщина

В садоводческом товариществе «Тонус» также предлагают симпатичную дачу, капитально отремонтированную и реконструированную в этом году. Дом площадью 126 квадратных метров, кирпичный, с пристройкой.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Отопление печное, вода сезонная введена в дом. Есть бойлер и стиральная машина. На отдых ту настраивает и открытая терраса, и камин в доме. Участок — 6,6 сотки. Цена — 80,5 тысяч рублей, или 33,9 тысячи в долларовом эквиваленте.

5. СТ «Белые Росы-2001»

Дача расположена в 15 километрах от МКАД в Логойском районе. Ее примечательность заключается в наличии собственного водоема.


Фото: realt.by

Дом двухэтажный, деревянный, 2017 года постройки. Площадь — 126,5 квадратных метров. Отапливается печью, канализация заведена в дом.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Участок — 8 соток, в баней и хозяйственными постройками (сараем, уборной и летним душем). Продается за 94,8 тысячи рублей, или 39,9 тысячи в долларовом эквиваленте.

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