Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать

Источник материала: Виртуальный Брест

Бизнес, который честно работает во благо страны и народа, в Беларуси всегда будут поддерживать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.





"Бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь на нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду. А если какое-то жулье пытается жить за счет чужого, частного или государственного, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах, - по закону", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что не будет послаблений и в борьбе с коррупцией. "Это ржавчина, которая разъедает все. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране", - сказал он.