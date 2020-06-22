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Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать

22.06.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бизнес, который честно работает во благо страны и народа, в Беларуси всегда будут поддерживать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать

"Бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь на нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду. А если какое-то жулье пытается жить за счет чужого, частного или государственного, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах, - по закону", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что не будет послаблений и в борьбе с коррупцией. "Это ржавчина, которая разъедает все. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране", - сказал он.

 
 
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  Бизнес, который честно работает во благо страны и народа, в Беларуси всегда будут поддерживать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на...
 
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