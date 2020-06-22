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В Минске сотрудники ГАИ помогли спасти младенца, который задыхался в машине

22.06.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ оказали помощь младенцу, который задыхался в машине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске сотрудники ГАИ помогли спасти младенца, который задыхался в машине

Случай произошел на Партизанском проспекте у станции метро «Могилевская». Навстречу сотрудникам ГАИ, которые находились в служебном авто, выбежал мужчина и попросил о помощи. Оказалось, что находившийся в его машине младенец задыхался, а бригада скорой задерживалась.

В Минске сотрудники ГАИ помогли спасти младенца, который задыхался в машине

Инспекторы оперативно забрали ребенка и направились к ближайшей больнице. По пути сотрудники заметили карету скорой помощи и передали ребенка медикам. Сейчас жизни малыша ничто не угрожает.

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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ оказали помощь младенцу, который задыхался в машине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Случай произошел на...
 
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