Украина продлевает сроки ограничения работы своих пунктов пропуска через границу до 31 июля

Источник материала: Виртуальный Брест

Последнее ограничение Украина вводила до 22 июня, но по официальной информации представителей соседнего государства ограничительный порядок въезда будет действовать до 31 июля включительно.





В зоне ответственности Пинского погранотряда в сопредельных пунктах пропуска Украины по-прежнему пропуск граждан через границу не осуществляется.

Граждане Украины могут возвращаться домой только на автотранспорте через пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны – «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).