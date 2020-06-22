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Украина продлевает сроки ограничения работы своих пунктов пропуска через границу до 31 июля
22.06.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Последнее ограничение Украина вводила до 22 июня, но по официальной информации представителей соседнего государства ограничительный порядок въезда будет действовать до 31 июля включительно.
В зоне ответственности Пинского погранотряда в сопредельных пунктах пропуска Украины по-прежнему пропуск граждан через границу не осуществляется.
Граждане Украины могут возвращаться домой только на автотранспорте через пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны – «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).
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Последнее ограничение Украина вводила до 22 июня, но по официальной информации представителей соседнего государства ограничительный порядок въезда будет...
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