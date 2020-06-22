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Украина продлевает сроки ограничения работы своих пунктов пропуска через границу до 31 июля

22.06.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Последнее ограничение Украина вводила до 22 июня, но по официальной информации представителей соседнего государства ограничительный порядок въезда будет действовать до 31 июля включительно.

Украина продлевает сроки ограничения работы своих пунктов пропуска через границу до 31 июля

В зоне ответственности Пинского погранотряда в сопредельных пунктах пропуска Украины по-прежнему пропуск граждан через границу не осуществляется.

Граждане Украины могут возвращаться домой только на автотранспорте через пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны – «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).

 
 
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  Последнее ограничение Украина вводила до 22 июня, но по официальной информации представителей соседнего государства ограничительный порядок въезда будет...
 
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