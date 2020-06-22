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Лукашенко: Брест – мой город, я исходил здесь каждый квадратный метр

22.06.2020 19:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Брест – мой город, я исходил здесь каждый квадратный метрБрест – мой город, я исходил здесь каждый квадратный метр" class="one-news__figure-img">

Сегодня, 22 июня, на встрече с активом Брестской области Александр Лукашенко отметил, что с Брестом у него связаны особые воспоминания, передает БЕЛТА.

Как сказал Президент, Брест был местечковым и очень душевным тогда для него, городом, который не сильно тянул на центр регионального значения.

Также белорусский лидер отметил, что с введением безвиза туризм в западных областях буквально рванул, хотя такой шаг понравился и не всем соседям Беларуси. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 22 июня, на встрече с активом Брестской области Александр Лукашенко отметил, что с Брестом у него связаны особые воспоминания, передает БЕЛТА. Как сказал...
 
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