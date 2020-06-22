|
Лукашенко: Брест – мой город, я исходил здесь каждый квадратный метр
Источник материала: ОНТБрест – мой город, я исходил здесь каждый квадратный метр" class="one-news__figure-img">
Сегодня, 22 июня, на встрече с активом Брестской области Александр Лукашенко отметил, что с Брестом у него связаны особые воспоминания,
Как сказал Президент, Брест был местечковым и очень душевным тогда для него, городом, который не сильно тянул на центр регионального значения.
Также белорусский лидер отметил, что с введением безвиза туризм в западных областях буквально рванул, хотя такой шаг понравился и не всем соседям Беларуси.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 22 июня, на встрече с активом Брестской области Александр Лукашенко отметил, что с Брестом у него связаны особые воспоминания, передает БЕЛТА. Как сказал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)