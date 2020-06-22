Власти увеличили расходы на детей-сирот

Источник материала: Tut.by

В Беларуси увеличили расходы государства на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Это предусмотрено постановлением Совмина № 354.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Власти на 20% повысили денежную компенсацию расходов на питание в день для учащихся. Это касается детей-сирот, которые получают в том числе профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование (дневное отделение).

На 10% выросли расходы на одежду, обувь, мягкий инвентарь, учебные принадлежности, предметы личной гигиены и личные расходы. К примеру, траты на покупку комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования для детей, которые находятся на гособеспечении, увеличили до 1 280,08 рубля в год.

На 5% подняли расходы за пользование квартирным телефоном, бытовыми услугами — прачечных, парикмахерских, мастерских по ремонту обуви. Сумма выросла до 22,63 рубля в месяц.

Из-за повышения этих расходов власти также увеличили на аналогичный процент размер возмещения средств, которые государство потратило на детей, для родителей:

лишенных родительских прав;

у которых дети отобраны без лишения родительских прав по решению суда;

у которых дети отобраны по решению комиссии по делам несовершеннолетних;

находящихся в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей,

отбывающих наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.