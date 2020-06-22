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Власти увеличили расходы на детей-сирот
Источник материала: Tut.by
В Беларуси увеличили расходы государства на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Это предусмотрено
Власти на 20% повысили денежную компенсацию расходов на питание в день для учащихся. Это касается детей-сирот, которые получают в том числе профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование (дневное отделение).
На 10% выросли расходы на одежду, обувь, мягкий инвентарь, учебные принадлежности, предметы личной гигиены и личные расходы. К примеру, траты на покупку комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования для детей, которые находятся на гособеспечении, увеличили до 1 280,08 рубля в год.
На 5% подняли расходы за пользование квартирным телефоном, бытовыми услугами — прачечных, парикмахерских, мастерских по ремонту обуви. Сумма выросла до 22,63 рубля в месяц.
Из-за повышения этих расходов власти также увеличили на аналогичный процент размер возмещения средств, которые государство потратило на детей, для родителей:
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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В Беларуси увеличили расходы государства на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Это предусмотрено постановлением Совмина...
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