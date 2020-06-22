ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу

22.06.2020 19:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу

22 июня в Минске стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу.

Основная цель — подготовка к квалификационным матчам чемпионата мира, которые пройдут в ноябре. Ранее сборная Беларуси одержала две победы: над командами Кипра и Португалии. Также в группе – баскетболисты Албании.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в 2023 году в Индонезии, Японии и Филиппинах. Ранее в финальную часть турнира белорусская команда не выходила.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июня в Минске стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу. Основная цель — подготовка к квалификационным матчам чемпионата мира, которые пройдут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, кто станет новым хозяином универсама «Столичный» в центре Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика