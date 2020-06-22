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Стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу
Источник материала: ОНТ
22 июня в Минске стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу.
Основная цель — подготовка к квалификационным матчам чемпионата мира, которые пройдут в ноябре. Ранее сборная Беларуси одержала две победы: над командами Кипра и Португалии. Также в группе – баскетболисты Албании.
Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в 2023 году в Индонезии, Японии и Филиппинах. Ранее в финальную часть турнира белорусская команда не выходила.
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22 июня в Минске стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу. Основная цель — подготовка к квалификационным матчам чемпионата мира, которые пройдут...
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