Источник материала: ОНТ

22 июня в Минске стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу.

Основная цель — подготовка к квалификационным матчам чемпионата мира, которые пройдут в ноябре. Ранее сборная Беларуси одержала две победы: над командами Кипра и Португалии. Также в группе – баскетболисты Албании.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в 2023 году в Индонезии, Японии и Филиппинах. Ранее в финальную часть турнира белорусская команда не выходила.

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