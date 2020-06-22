ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стало известно, кто станет новым хозяином универсама «Столичный» в центре Минска

22.06.2020 19:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В аукционе на право аренды помещения универсама «Столичный» на площади Якуба Коласа победила компания «Евроторг», которая управляет магазинами «Евроопт» в Беларуси. Об этом REALTY.TUT.BY сообщило несколько источников на рынке коммерческой недвижимости. В «Евроторге» подтвердили факт победы в аукционе и назвали планируемые сроки открытия магазина.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Торги по продаже права аренды помещения в 2,5 тысячи квадратных метров прошли в Минском городском центре недвижимости в пятницу, 19 июня. Начальная цена была около 2,1 тысячи рублей. На лот претендовали пять участников, и цена выросла до 600 тысяч рублей. Как рассказали несколько источников на рынке коммерческой недвижимости, в аукционе победила компания «Евроторг». Она управляет магазинами «Евроопт», «Хит» и «Грошык».

В «Евроторге» подтвердили факт победы в аукционе и сказали, что планируют открыть торговый объект в помещении «Столичного» до конца августа.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Ежемесячные арендные платежи за весь объект — около 64 тысяч рублей. Необходимые условия — сохранение названия «Столичный», сохранение объекта общественного питания, проведение ремонта гранитной облицовки стен, ступеней и площадок крылец торгового комплекса «Столичный».

Все работы производятся за счет арендатора без последующей компенсации затрат. Договор аренды заключается сроком на пять лет.

Отметим, что победителю аукциона дается три рабочих дня для того, чтобы внести всю сумму. Только после этого победитель торгов формально им становится.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти увеличили расходы на детей-сирот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика