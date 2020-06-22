Стало известно, кто станет новым хозяином универсама «Столичный» в центре Минска

Источник материала: Tut.by

В аукционе на право аренды помещения универсама «Столичный» на площади Якуба Коласа победила компания «Евроторг», которая управляет магазинами «Евроопт» в Беларуси. Об этом REALTY.TUT.BY сообщило несколько источников на рынке коммерческой недвижимости. В «Евроторге» подтвердили факт победы в аукционе и назвали планируемые сроки открытия магазина.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Торги по продаже права аренды помещения в 2,5 тысячи квадратных метров прошли в Минском городском центре недвижимости в пятницу, 19 июня. Начальная цена была около 2,1 тысячи рублей. На лот претендовали пять участников, и цена выросла до 600 тысяч рублей. Как рассказали несколько источников на рынке коммерческой недвижимости, в аукционе победила компания «Евроторг». Она управляет магазинами «Евроопт», «Хит» и «Грошык».

В «Евроторге» подтвердили факт победы в аукционе и сказали, что планируют открыть торговый объект в помещении «Столичного» до конца августа.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Ежемесячные арендные платежи за весь объект — около 64 тысяч рублей. Необходимые условия — сохранение названия «Столичный», сохранение объекта общественного питания, проведение ремонта гранитной облицовки стен, ступеней и площадок крылец торгового комплекса «Столичный».

Все работы производятся за счет арендатора без последующей компенсации затрат. Договор аренды заключается сроком на пять лет.

Отметим, что победителю аукциона дается три рабочих дня для того, чтобы внести всю сумму. Только после этого победитель торгов формально им становится.