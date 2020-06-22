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3 маски для лица из простых аптечных ингредиентов, которые вернут коже красоту

22.06.2020 19:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 маски для лица из простых аптечных ингредиентов, которые вернут коже красоту

Эксперт в области ухода за кожей и производству натуральной косметики Алена Литвиненко рассказала, как вернуть естественное сияние лицу и выглядеть моложе, пишет woman.ru.

Потускневший цвет лица, вялость кожи, прыщи, сальный блеск – все это можно исправить подручными средствами, без косметологов и дорогостоящих процедур, отмечает Литвиненко.

Эксперт предлагает составить на 2-3 недели график применения масок и следовать ему. Обязательно должны быть увлажняющие, очищающие и питательные маски. Наносить их необходимо по требованию кожи.

Очищающая маска вернет коже здоровый сияющий вид, глубоко очистит поры и поможет избавиться от черных точек.

Растолките 3 таблетки активированного угля, добавьте к ним 2-3 ст. л. белой глины и перемешайте. Теперь залейте в массу 30 мл воды и снова перемешайте до однородной консистенции.

Наносите ее, избегая области губ и век. Делайте толстый слой, чтобы она не высохла в процессе. Через 15-20 минут смойте теплой водой.

Лифтинг-маска улучшает микроциркуляцию крови и дает стойкий эффект омоложения уже после пяти процедур.

Смешайте 1 ч. л. альгината натрия, 1 ч. л. белой глины, 1/4 ч. л порошка спирулины, затем добавьте 60 мл воды и перемешайте до образования плотного геля. Наносите маску на все лицо на 20 минут затем смойте теплой водой.

Питательная маска составлена так, что ее молекулярный состав похож на жиры в нашей коже.

Смешайте в одной посуде 5 мл масла авокадо, 2,5 мл масла виноградных косточек, 2,5 мл миндального масла, 1 мл масла зародышей пшеницы и содержимое 2-х капсул витамина Е. Шприцем можно отмерять количество масла. Состава хватит примерно на 10 процедур, его можно хранить. 

Наносите маску на все лицо на 20 минут, потом можно промокнуть излишки салфеткой. 

Перед нанесением всех масок обязательно умывайтесь и протирайте лицо тоником.

Фото: depositphotos.com

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Эксперт в области ухода за кожей и производству натуральной косметики Алена Литвиненко рассказала, как вернуть естественное сияние лицу и выглядеть...
 
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