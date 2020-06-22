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Александр Лукашенко: «Если мы хотим иметь своё государство, свою независимость должны защитить»

22.06.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Если мы хотим иметь своё государство, свою независимость должны защитить»

Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остается Брестская крепость-герой. Именно здесь начались памятные мероприятия.

Александр Лукашенко: «Если мы хотим иметь своё государство, свою независимость должны защитить»

Александр Лукашенко: «Если мы хотим иметь своё государство, свою независимость должны защитить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Иногда бывает завоевать проще, чем защитить. Воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали. Но вы же понимаете, что независимости много не бывает. Она или есть, или ее нет. Если мы – народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить. Единственное, о чем вас попрошу: никогда, буду я, не буду, не позволяйте, чтобы вами понукали.

Александр Лукашенко: «Если мы хотим иметь своё государство, свою независимость должны защитить»

В крепости – официальные лица, представители предприятий, иностранные гости. И все они пришли по велению сердца. На переднем плане – ветераны и участники войны.

Александр Лукашенко: «Если мы хотим иметь своё государство, свою независимость должны защитить»

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«Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно». О подвиге защитников крепости вспоминают в Бресте 22 июня

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»

Люди в материале: Евгений Пустовой, Александр Лукашенко

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю...
 
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