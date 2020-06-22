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Александр Лукашенко: «Если мы хотим иметь своё государство, свою независимость должны защитить»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остается Брестская крепость-герой. Именно здесь начались памятные мероприятия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В крепости – официальные лица, представители предприятий, иностранные гости. И все они пришли по велению сердца. На переднем плане – ветераны и участники войны.
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Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю...
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