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Минздрав дал рекомендации по профилактике инфекций летом

22.06.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство здравоохранения напомнило основные правила поведения, позволяющие предупредить инфекционные заболевания, в том числе COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Минздрав дал рекомендации по профилактике инфекций летом

По-прежнему важно соблюдать гигиену рук (чаще их мыть или использовать антисептики) и респираторный этикет, не прикасаться немытыми руками к глазам, носу, рту, соблюдать принцип социального дистанцирования (расстояние в 1-1,5 м). В местах массового пребывания людей (на предприятиях торговли, общественного питания, рынках, в транспорте и т.д.) следует применять маску, которую необходимо менять через два часа после использования, а также при ее намокании (увлажнении), даже если прошло менее двух часов.

Министерство рекомендует употреблять достаточное количество жидкости, исключив при этом газированные, энергетические и алкогольные напитки, жидкости с повышенным содержанием сахара. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть. Покупать продукты не следует на стихийных рынках, в местах несанкционированной торговли.

Рекомендации Минздрава касаются и отдыха на природе. Купаться можно только в специально оборудованных зонах рекреации (пляжах). Для хранения и переноса скоропортящихся продуктов следует использовать сумку-холодильник, обязательно закрывать пищу в контейнеры с плотной крышкой (или завернуть в пищевую пленку) для защиты от насекомых. При приготовлении шашлыков мясо нужно тщательно прожаривать. Не стоит брать с собой молочные продукты, яйца, кондитерские изделия с кремом. Для питья и приготовления пищи нужно использовать воду гарантированного качества, не мыть овощи, фрукты водой из водоема. Кроме того, желательно пользоваться репеллентами (средствами, отпугивающими клещей), носить одежду светлого цвета с манжетами, что позволит предупредить заползание клещей, проводить само- и взаимоосмотры каждые два часа.

 
 
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  Министерство здравоохранения напомнило основные правила поведения, позволяющие предупредить инфекционные заболевания, в том числе COVID-19, сообщает БЕЛТА со...
 
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