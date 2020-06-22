У лебедей в Ботаническом саду впервые появились птенцы

Источник материала: ОНТ

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси у лебединой пары впервые появились птенцы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Академии наук.

Четыре птенца помимо трех взрослых птиц теперь можно заметить в водоеме. Год назад лебеди образовали пару. Самка была передана в Ботанический сад из зоопарка.

Для птиц создали необходимые условия – в том числе и недоступный посетителям островок, где пернатые устроили гнездовье.

Фото: НАН Беларуси

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