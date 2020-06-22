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У лебедей в Ботаническом саду впервые появились птенцы
Источник материала: ОНТ
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси у лебединой пары впервые появились птенцы,
Четыре птенца помимо трех взрослых птиц теперь можно заметить в водоеме. Год назад лебеди образовали пару. Самка была передана в Ботанический сад из зоопарка.
Для птиц создали необходимые условия – в том числе и недоступный посетителям островок, где пернатые устроили гнездовье.
Фото: НАН Беларуси
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В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси у лебединой пары впервые появились птенцы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Академии наук. Четыре птенца...
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