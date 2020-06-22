ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У лебедей в Ботаническом саду впервые появились птенцы

22.06.2020 20:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

У лебедей в Ботаническом саду впервые появились птенцы

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси у лебединой пары впервые появились птенцы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Академии наук.

Четыре птенца помимо трех взрослых птиц теперь можно заметить в водоеме. Год назад лебеди образовали пару. Самка была передана в Ботанический сад из зоопарка.

Для птиц создали необходимые условия – в том числе и недоступный посетителям островок, где пернатые устроили гнездовье.

Фото: НАН Беларуси 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси у лебединой пары впервые появились птенцы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Академии наук. Четыре птенца...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приоритетным направлением для Брестчины видится логистика - Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика