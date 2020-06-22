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В Южном два дня будет происходить погрузка ЗРК С-300 на железнодорожные платформы
22.06.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23 и 24 июня 2020 года будет происходить погрузка зенитного ракетного комплекса С-300 2 зенитного ракетного дивизиона 115 зенитного ракетного полка на железнодорожные платформы станции Брест-Южный.
Военная техника дивизиона убывает в город Борисов на ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения».
На заводе будет произведен капитальный ремонт зенитного ракетного комплекса.
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23 и 24 июня 2020 года будет происходить погрузка зенитного ракетного комплекса С-300 2 зенитного ракетного дивизиона 115 зенитного ракетного полка на железнодорожные...
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