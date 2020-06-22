|
Как бы выглядел Лукашенко, будь он женщиной: ИИ поменял пол кандидатам в президенты
Источник материала: KYKY>
Интернет снова сошел с ума, а приложение FaceApp, с помощью искусственного интеллекта позволяющее редактировать селфи, переживает уже третью волну популярности. Весь июнь пользователи активно использую фильтр FaceApp, который превращает мужчин в женщин и наоборот. Чаще всего юзеры пробуют магию «фотошопа» на фото знаменитостей: актеров, телеведущих, музыкантов и так далее. Мы тоже решили поиграться с алгоритмом и загрузили в него снимки самых обсуждаемых в Беларуси людей – потенциальных кандидатов в президенты (их
Действующий президент Александр Лукашенко
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало
Жена блогера Сергея Тихановского Светлана
Экс-депутат Анна Канопацкая
Сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев
Председатель «Грамады» Сергей Черечень
Бонус! Глава ЦИК Лидия Ермошина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет снова сошел с ума, а приложение FaceApp, с помощью искусственного интеллекта позволяющее редактировать селфи, переживает уже третью волну популярности....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)