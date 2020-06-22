ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как бы выглядел Лукашенко, будь он женщиной: ИИ поменял пол кандидатам в президенты

22.06.2020 22:46 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Интернет снова сошел с ума, а приложение FaceApp, с помощью искусственного интеллекта позволяющее редактировать селфи, переживает уже третью волну популярности. Весь июнь пользователи активно использую фильтр FaceApp, который превращает мужчин в женщин и наоборот. Чаще всего юзеры пробуют магию «фотошопа» на фото знаменитостей: актеров, телеведущих, музыкантов и так далее. Мы тоже решили поиграться с алгоритмом и загрузили в него снимки самых обсуждаемых в Беларуси людей – потенциальных кандидатов в президенты (их осталось семь человек). Наслаждайтесь:

Действующий президент Александр Лукашенко

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало

Жена блогера Сергея Тихановского Светлана

Экс-депутат Анна Канопацкая

Сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев

Председатель «Грамады» Сергей Черечень

Бонус! Глава ЦИК Лидия Ермошина

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет снова сошел с ума, а приложение FaceApp, с помощью искусственного интеллекта позволяющее редактировать селфи, переживает уже третью волну популярности....
 
Новости дня
Новости разные
 
Наталя Кочанова посетила предприятие «Лакокраска»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика