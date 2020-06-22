Как бы выглядел Лукашенко, будь он женщиной: ИИ поменял пол кандидатам в президенты

Источник материала: KYKY

Интернет снова сошел с ума, а приложение FaceApp, с помощью искусственного интеллекта позволяющее редактировать селфи, переживает уже третью волну популярности. Весь июнь пользователи активно использую фильтр FaceApp, который превращает мужчин в женщин и наоборот. Чаще всего юзеры пробуют магию «фотошопа» на фото знаменитостей: актеров, телеведущих, музыкантов и так далее. Мы тоже решили поиграться с алгоритмом и загрузили в него снимки самых обсуждаемых в Беларуси людей – потенциальных кандидатов в президенты (их осталось семь человек). Наслаждайтесь:

Действующий президент Александр Лукашенко

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало

Жена блогера Сергея Тихановского Светлана

Экс-депутат Анна Канопацкая

Сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев

Председатель «Грамады» Сергей Черечень

Бонус! Глава ЦИК Лидия Ермошина