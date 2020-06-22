«Они нас обзывали: «Трусы!». В Минске судили братьев, задержанных вместе с велосипедом

Источник материала: Tut.by

Вечером 19 июня Дмитрий и Юрий Панасюки на велосипедах и с двумя девушками гуляли от улицы Гикало в сторону площади Победы. В это время возле филармонии уже начала выстраиваться «Цепь солидарности», в которой ребята не участвовали. Но дойти до площади Победы компания не смогла — у магазина «Лянок» после крика «Пакуй!» братьев Панасюков задержали сотрудники ОМОНа. При этом Дмитрия задержали вместе с велосипедом, Юрий свой успел отбросить. Две ночи ребята провели в ИВС на Окрестина, адвоката к ним не пускали, в понедельник суд Заводского района оштрафовал их на 30 базовых величин каждого.



Дмитрий и Юрий Панасюки с тем самым «задержанным велосипедом». Фото из архива героев

В протоколах - а их на каждого брата было составлено по два - указано, что Юрий и Дмитрий нарушили статью 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), приняв 19 июня «активное участие в несанкционированном пикетировании в целях публичного выражения своего протеста по факту задержания Бабарико и проведению честных выборов во время которого, действуя совместно с группой граждан, выставились на пешеходном тротуаре вдоль проезжей части и хлопали в ладоши. Законные требования со стороны сотрудников ОМОНа «успокоиться и пройти в служебный автомобиль» Панасюки проигнорировали, чем оказали неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Второй протокол на молодых людей составили по ч. 1 статьи 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В нем указано, что Панасюки активно принимали участие в несанкционированном пикетировании.

Сотрудники ОМОНа в протоколах указали, что Дмитрий и Юрий Панасюки были задержаны у дома 33 на проспекте Независимости. Но свидетели и сами братья заявили, что были задержаны в 850 метрах от этого места.

Суд Заводского района 22 июня дело рассматривал по видеосвязи. Дмитрий и Юрий показания давали прямо из ИВС, виновными себя не признали. Заседание Дмитрия вела судья Жанна Хвойницкая, Юрия — Анжела Костюкевич.

Свидетелями на суде выступили сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома Виталий Радюкевич, Алексей Ковалев и Андрей Содаль.

Во время рассмотрения протоколов, составленных на Дмитрия, Виталий Радюкевич заявил, что 19 июня молодой человек был «в районе площади Победы, хлопал в ладоши, участвовал в несанкционированном пикете. А потом произошло задержание». По словам сотрудника ОМОН, людей предупреждали о том, что надо разойтись, Панасюк на предупреждение не реагировал.

— Где вы находились 19 июня? — спросила судья Жанна Хвойницкая у Радюкевича.

— Находился в центре города, осуществлял несанкционированный митинг, — ответил сотрудник ОМОН.

— Вы осуществляли? — удивилась судья.

— Осуществляли граждане, мы задерживали, — поправился Радюкевич.

Дмитрия Панасюка сотрудник ОМОНа не вспомнил: «Там было много людей, не было у меня времени». Он заявил, что «задержал человека, просто взяли его за руки, завели в машину и все».

— Какие-то крупногабаритные предметы с ним были? — уточнила судья (Дмитрия задержали вместе с велосипедом. — Прим.TUT.BY).

— Не помню.

— Какое-либо сопротивление он оказывал при задержании?

— Нет, только хватал за обмундирование, — заявил Радюкевич.

Радюкевич несколько раз повторил, что Дмитрий Панасюк принимал участие в несанкционированном пикетировании. Адвокат задержанных Михаил Боднарчук зачитал сотруднику ОМОНа, что, согласно закону «О массовых мероприятиях», пикетирование — это публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без шествия) по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств, и попросил обозначить, что из этого списка делал Дмитрий Панасюк в центре Минска 19 июня.

— Они все выкрикивали лозунги, они нас обзывали: «Трусы!» и так далее. Неизвестно, кто это выкрикивал, это делал кто-то в толпе, не знаю, он ли это делал, — сказал Радюкевич.

Сотрудник ОМОНа Алексей Ковалев пояснил, что видел Дмитрия Панасюка один раз 19 июня во время «несанкционированного мероприятия». По словам Ковалева, сотрудники попросили людей разойтись или перестать выкрикивать «Позор!» в адрес сотрудников, «Стоп таракан!», «Свободу Бабарико!».

— Но люди продолжали делать то, что делали, поэтому мы задерживали ярко выраженных, активных участников пикета, — рассказал Ковалев.

Панасюк, по словам сотрудника ОМОНа, продолжал кричать, поэтому его задержали. Единственная крупногабаритная вещь, которую запомнил при Дмитрии Панасюке сотрудник ОМОН — рюкзак.

Андрей Содаль также заявил, что Дмитрий и Юрий Панасюки участвовали в несанкционированном пикете, хлопали в ладоши.

— Мимо проезжающим автомобилям, может, кому-то другому хлопали. Выкрикивали по-разному, — заявил Содаль.

— В чем суть выкрикиваний заключалась, чего они хотели? — уточнила судья.

— Хотели отпустить задержанного Бабарико, ну, хотели, чтобы выпустили, выражали свой протест.

— А вы что делали?

— Задерживали, — сказал Содаль.

Сотрудники ОМОНа несколько раз повторили, что всех присутствовавших предупреждали о том, что надо разойтись. Братья Панасюки подчеркивали, что не принимали участие в акции. В итоге суд признал Дмитрия и Юрия Панасюков виновными и оштрафовал их на 30 базовых величин (810 рублей) каждого.