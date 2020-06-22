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Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

23.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода. Об этом он заявил сегодня, общаясь с жителями областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах», — сказал глава государства.

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

«Самый большой экологический сторонник у вас — это Президент Беларуси. Для меня это святое. Даже я, будучи Президентом, дрожу за каждое деревце», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

В числе участников встречи был местный экоактивист Дмитрий Бекалюк. Он согласился с предложением главы государства о проведении референдума. «Если, как вы сказали, этот референдум состоится, брестчане только будут благодарны», — заявил он.

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода
Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

«В этом можешь не сомневаться. Это прямые полномочия Президента — организовать референдум в любой точке страны», — ответил белорусский лидер.

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

Александр Лукашенко пообещал лично побывать на аккумуляторном заводе. «Обязательно побуду на этом заводе», — заверил он.

Глава государства подчеркнул, что ему очень важно посмотреть, как брестчане примут решение. При этом он заверил, что у него абсолютно нейтральная позиция. С одной стороны, завод нужен, есть рынки сбыта. Более того, это импортозамещение — одно из основных направлений работы в будущей пятилетке. «Может быть, они создадут новые аккумуляторы для электромобилей, которыми я болею. И хочу, чтобы вы перемещались. Весь мир уже на это сориентирован», — предположил глава государства.

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

С другой стороны, если люди решат, что завод не нужен или его надо куда-то перенести, то, по словам Александра Лукашенко, это не катастрофа. «Скорее всего, мы найдем где-то место, где можно построить, еще экологически проштудировать этот завод, подчистить, посмотрим, что за оборудование», — сказал он.

Что касается референдума, Президент пообещал, что все будет проведено абсолютно открыто и прозрачно.

По срокам Александр Лукашенко предложил провести местный референдум уже после президентских выборов. «После выборов. Соберем хлеб, урожай — и проведем. Я с удовольствием запишу себе несколько очков, что внес это предложение на референдум в Бресте. И как народ решит, так и будет. Скорее всего, если хозяева не объяснят, что происходит там, будут (жители города. — Прим. БЕЛТА) за то, чтобы его куда-то перенести. Очень трудно будет в компактной Беларуси куда-то перенести этот завод. Скорее всего, его надо будет закрывать, Но, может, где-то найдем», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

Остальные участники встречи, где присутствовали и представители брестской оппозиции, также поддержали данное решение.

В целом разговор получился очень конструктивным, на память о встрече главу государства попросили сделать несколько памятных селфи и фотографий.

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода
Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода
Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода
Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода
Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

Как сообщалось, аккумуляторный завод построен ООО «АйПауэр» в свободной экономической зоне «Брест» в районе аэропорта. Часть средств на реализацию проекта — Br5,7 млн — была выделена из областного инновационного фонда. Согласно условиям договора, завод должны были ввести в эксплуатацию до 31 июля 2019 года. Однако он не прошел государственную экологическую экспертизу. Поскольку завод так и не заработал, облисполком потребовал вернуть деньги. В феврале 2020 года экономический суд Брестской области постановил взыскать с ООО «АйПауэр» полученные из инновационного фонда средства. Также компания должна возместить в республиканский бюджет Br57,2 тыс. госпошлины. Что касается завода, то он недавно сменил владельцев и теперь называется ООО «Аккумуляторный Альянс».

Глава государства уже высказывался по поводу строительства аккумуляторного завода во время визита в Брест в сентябре 2019 года, отметив, что держит ситуацию на контроле и выступает на стороне людей, которые переживают за вопросы экологии. Вместе с тем он призвал не политизировать проблему. «Кто-то хочет политически погреть руки: уже власть менять будут, потому что завод плохой. Я хочу, чтобы мудрые, образованные, умные брестчане понимали, что они используют любой повод для того, чтобы прорваться во власть, — сказал тогда Александр Лукашенко. — Нынешняя власть разберется, не с такими проблемами разбирались. Мы ее решим так, как нужно брестчанам».-0-

ЛУКАШЕНКО: НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МЫ РАЗРУШИЛИ МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В БЕЛАРУСИЛукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

«Я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию изучал не по книжкам. Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому я не считаю, что вами (мнением меньшинства. — Прим. БЕЛТА) надо пренебрегать», — сказал Александр Лукашенко.

 
Теги: Брест
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода. Об этом он заявил сегодня, общаясь с...
 
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