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«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

23.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на длинный рабочий день и позднее время, Президент вышел к брестчанам. Одной из тем стало строительство аккумуляторного завода. Будущее этого предприятия определит региональный референдум. Проведут его после президентских выборов.

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

Что касательно аккумуляторного завода, уже два или два с половиной года идут протесты. Они идут не на ровном месте. Я лично уверен в опасности этого завода. И мнение следующее: что этот завод в этом месте опасен. Его нужно перенести.

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте сделаем так. Разберемся с этой политической пандемией, после выборов и проведем референдум в Бресте по поводу этого завода. Явно непопулярная вещь – не для кого, а популярная среди населения. Сядем потолкуем: как, где, что… И как народ решит, так и будет. Скорее всего, наверное, будут, если хозяева не объяснят, что происходит там – за то, чтобы его куда-то перенести.

Очень трудно в Беларуси компактный перенести куда-то будет этот завод. Скорее всего, его надо будет закрывать. Ну, может, где-то найдем.

Дмитрий Бекалюк:
Можно вопрос задать? Дмитрий Бекалюк.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бекалюк – слышал такого. Нормальный парень, без маски. Маску – если в толпе, уже ладно, можете носить. Но мой вам совет: на улицу маску не надевайте. Вы задерживаете, наоборот. Если, конечно, больная, то лучше не ходить. В магазин вышел – и бегом домой.

Дмитрий Бекалюк:
Александр Григорьевич, вы в прошлом году приезжали на 1000-летие, поздравили Брест с 1000-летием. И вселили надежду в брестчан, высказав свое мнение, что… Я про аккумуляторный завод буду говорить.

Александр Лукашенко:
Так уже ведь приняли решение.

Дмитрий Бекалюк:
Можно еще раз?

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

Александр Лукашенко:
Дима, мы приняли решение, и общественность решит. Я знаю, он прав. У нас в Бресте достаточно проблемных заводов, среди них (на котором я обязательно побуду) электроламповый. Понимаете, без лампочки Ильича никто жить не будет. А сегодня же светодиодные и прочие. Они освоили это производство. Почему их не поддержать?

Это как фарфоровый завод у нас в Добруше. Один на постсоветском пространстве остался. Конечно, я его буду поддерживать, потому что у него огромный рынок. Точно так и здесь: много этих предприятий, мы их будем поддерживать. А по аккумуляторному как решите, так и будет – я вам это гарантирую. Я вам просто обещаю.

Дмитрий Бекалюк:
Мы просим вашей поддержки, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко:
Нет, я буду нейтральную занимать позицию. Я организую референдум, а вы – только без гвалта, без шума, определим место – будете звать людей, дебатировать. Ну, как на выборах.

Дмитрий Бекалюк:
Александр Григорьевич, ну это железобетонно, как вы говорите, что будет референдум?

Александр Лукашенко:
А что, ты меня можешь упрекнуть, что я когда-то обещал чего-то сделать и не сделал?

Дмитрий Бекалюк:
Александр Григорьевич, нет.

Александр Лукашенко:
Это самое простое. Деньги соберем все на референдум – это копейки.

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

Дмитрий Бекалюк:
Мы готовы.

Александр Лукашенко:
Ты тоже не бедный, я знаю, дашь немного.

Дмитрий Бекалюк:
Я грыз камни и пахал песок, чтобы чего-то достичь, как и вы.

Александр Лукашенко:
Я не хочу, чтобы в моей родной Беларуси не только оппозиционный Бекалюк, ну как его называют...

Дмитрий Бекалюк:
Я только в экологическом протесте.

Александр Лукашенко:
Самый большой сторонник экологический у вас – это Президент Беларуси. Потому что для меня это святое. Даже я, будучи Президентом, дрожу за каждое деревце и сам их высаживаю, скотину какую-то кормлю, на земле работаю. Поэтому вот тут я твой сторонник.

Но давай сопоставим все за и против и примем решение.

Дмитрий Бекалюк:
Сейчас брестчан волнует земля, которая полита кровью наших дедов, которую нам завоевали и дали право жить на этой земле. И мы не хотим, чтобы она была отравлена. И если, как вы сказали, он состоится, как вы сказали, этот референдум, брестчане только будут благодарны.

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

Александр Лукашенко:
В этом ты можешь не сомневаться. Это прямые полномочия Президента – организовать референдум, в целом по стране, в любой точке страны, и внести любой вопрос на рассмотрение референдума, кроме территориальной целостности страны. Это запрещено такие вопросы вносить по Конституции. Поэтому считайте, что мы договорились. Если у нас только одна проблема аккумуляторного завода острая (он правильно сказал, что есть еще и другие), поверьте, в своем родном Бресте с вами решим эту проблему.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Бекалюк

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на длинный...
 
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