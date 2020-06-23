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На улицах Несвижа прошла информационно-образовательная акция «Беларусь против табака»

23.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный комитет ОО «БРСМ» совместно со специалистами  ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» на улицах города провели профилактическую акцию против курения в рамках республиканской антитабачной информационно-образовательной акции «Беларусь против табака».

На улицах Несвижа прошла информационно-образовательная акция «Беларусь против табака»

Данная акция  проходила по всей стране с 31 мая по 21 июня 2020 года. Ее цель — повышение уровня знаний населения о негативных последствиях, вызываемых потреблением табачных изделий, не только для здоровья отдельного человека, но и для национальной экономики в целом, формирование у гражданского общества поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табака в соответствии с положениями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Екатерина КОВЕШНИКОВА,

первый секретарь Несвижского

РК ОО «БРСМ».

 


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Несвижский районный комитет ОО «БРСМ» совместно со специалистами  ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» на улицах...
 
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