Скидки июня: где и какую технику сейчас можно купить дешевле, чем обычно

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем предложения крупных торговых сетей и ищем товары, которые получится купить выгоднее, чем обычно. Ниже — подборка из таких устройств, продающихся дешевле, чем в большинстве других интернет-магазинов.

21vek.by



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В онлайн-гипермаркете есть раздел, в котором собирают имеющиеся на данный момент скидки и специальные предложения.

Например, микроволновая печь Horizont 20MW700−1479BKB продается за 169 рублей, когда другие продавцы просят за нее 180−200 рублей. Внутренний объем печи равняется 20 литрам, есть гриль и режим разморозки продуктов. Мощность микроволн составляет 700 Вт, гриля — 1000 Вт. Управление обычное, механическими кнопками.

Стиралка Samsung WF60F1R2E2S отдается еще выгоднее — за 699 рублей. Для сравнения: в нашем каталоге меньше чем за 980 рублей, приобрести ее не получится. Краткие характеристики: максимальная загрузка — 6 килограмм, класс потребления энергии — А+, скорость отжима — до 1200 оборотов в минуту. Есть 8 программ для стирки и таймер отсрочки на 19 часов. Уровень шума не превышает 61 дБ.

Кому-то может приглянуться морозильник Indesit DSZ 5175 за 709 рублей. У большинства других интернет-магазинов устройство предлагается пускай не сильно, но все же дороже (в районе 730−790 рублей). Если вкратце: общий объем равняется 261 литрам, уровень шума — до 43 дБ, энергопотребление — А+. К сожалению, размораживание ручное, а не по системе No Frost.

«Электросила»



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Телевизор Horizont 32LE5511D в сети магазинов продавца отдают за 299 рублей, в то время как остальные предлагают устройство по цене около 305−340 рублей. Это ТВ начального уровня на 32 дюйма (HD+) с поддержкой цифрового сигнала и динамиками на 16 Вт.

Неплохую скидку дают и на микроволновку LG MW23R35GIH . Ее можно купить за 319 рублей, а у конкурентов — примерно за 350 рублей. Если коротко: внутренний объем устройства составляет 23 литра, мощность микроволн — 100 Вт, есть режимы разморозки, а также автоматического приготовления нескольких блюд.

А еще выгодно можно купить стиральную машину Samsung WW60K52E69W . Это премиальная модель, продающаяся за 1039 рублей. На Kupi.TUT.BY, правда, она стоит 1279 рублей. Главная отличительная особенность этой стиралки — дополнительная дверца, через которую белье можно закидывать в барабан прямо во время стирки.

«5 элемент»



Honor 10 Lite

По 29 июня выгодно продается, к примеру, смартфон Honor 10 Lite в версии с 3/64 ГБ памяти. Устройство стоит 349 рублей, у других продавцов — не менее 380 рублей, а иногда и еще больше. Девайс вышел еще в прошлом году, так что проблем с сервисами Google у него нет. В активе экран на 6,21 дюйма, сканер отпечатков пальцев, сдвоенная камера (13 Мп + 2 Мп) и процессор Kirin 710. Батарейка обычного объема — на 3400 мАч.

Пылесос Samsung SC4520 в «5 элементе» оценили в 159 рублей, когда его средняя цена по рынку — 180−210 рублей. Устройство подходит только для сухой уборки и при этом может похвастаться мощностью всасывания в 350 Вт. Точно должно хватить для уборки дома. Пылесборник установлен на 1,3 литра, уровень шума — 80 дБ.