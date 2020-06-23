ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скидки июня: где и какую технику сейчас можно купить дешевле, чем обычно

23.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем предложения крупных торговых сетей и ищем товары, которые получится купить выгоднее, чем обычно. Ниже — подборка из таких устройств, продающихся дешевле, чем в большинстве других интернет-магазинов.

21vek.by


Изображение использовано в качестве иллюстрации

В онлайн-гипермаркете есть раздел, в котором собирают имеющиеся на данный момент скидки и специальные предложения.

Например, микроволновая печь Horizont 20MW700−1479BKB продается за 169 рублей, когда другие продавцы просят за нее 180−200 рублей. Внутренний объем печи равняется 20 литрам, есть гриль и режим разморозки продуктов. Мощность микроволн составляет 700 Вт, гриля — 1000 Вт. Управление обычное, механическими кнопками.

Стиралка Samsung WF60F1R2E2S отдается еще выгоднее — за 699 рублей. Для сравнения: в нашем каталоге меньше чем за 980 рублей, приобрести ее не получится. Краткие характеристики: максимальная загрузка — 6 килограмм, класс потребления энергии — А+, скорость отжима — до 1200 оборотов в минуту. Есть 8 программ для стирки и таймер отсрочки на 19 часов. Уровень шума не превышает 61 дБ.

Кому-то может приглянуться морозильник Indesit DSZ 5175 за 709 рублей. У большинства других интернет-магазинов устройство предлагается пускай не сильно, но все же дороже (в районе 730−790 рублей). Если вкратце: общий объем равняется 261 литрам, уровень шума — до 43 дБ, энергопотребление — А+. К сожалению, размораживание ручное, а не по системе No Frost.

«Электросила»


Изображение использовано в качестве иллюстрации

Телевизор Horizont 32LE5511D в сети магазинов продавца отдают за 299 рублей, в то время как остальные предлагают устройство по цене около 305−340 рублей. Это ТВ начального уровня на 32 дюйма (HD+) с поддержкой цифрового сигнала и динамиками на 16 Вт.

Неплохую скидку дают и на микроволновку LG MW23R35GIH. Ее можно купить за 319 рублей, а у конкурентов — примерно за 350 рублей. Если коротко: внутренний объем устройства составляет 23 литра, мощность микроволн — 100 Вт, есть режимы разморозки, а также автоматического приготовления нескольких блюд.

А еще выгодно можно купить стиральную машину Samsung WW60K52E69W. Это премиальная модель, продающаяся за 1039 рублей. На Kupi.TUT.BY, правда, она стоит 1279 рублей. Главная отличительная особенность этой стиралки — дополнительная дверца, через которую белье можно закидывать в барабан прямо во время стирки.

«5 элемент»


Honor 10 Lite

По 29 июня выгодно продается, к примеру, смартфон Honor 10 Lite в версии с 3/64 ГБ памяти. Устройство стоит 349 рублей, у других продавцов — не менее 380 рублей, а иногда и еще больше. Девайс вышел еще в прошлом году, так что проблем с сервисами Google у него нет. В активе экран на 6,21 дюйма, сканер отпечатков пальцев, сдвоенная камера (13 Мп + 2 Мп) и процессор Kirin 710. Батарейка обычного объема — на 3400 мАч.

Пылесос Samsung SC4520 в «5 элементе» оценили в 159 рублей, когда его средняя цена по рынку — 180−210 рублей. Устройство подходит только для сухой уборки и при этом может похвастаться мощностью всасывания в 350 Вт. Точно должно хватить для уборки дома. Пылесборник установлен на 1,3 литра, уровень шума — 80 дБ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Торшеры на террасе - несущие. Смотрите, какой интересный дом построили в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика